防範中風、心肌梗塞等心腦血管疾病，血壓、血糖、血脂等健康都相當重要，其中如何消滅與高血脂關係密切的「膽固醇」受到相當高的關注，對此國泰醫院心臟內科張釗監醫師指出關鍵，並提供建議針對關鍵進行改善！

●膽固醇有好有壞，不是越低越好！

張釗監醫師首先釐清，民眾平常所討論的、想降下的膽固醇，從醫學觀點來看指得是「低密度膽固醇」，膽固醇可分為總膽固醇、低密度膽固醇、高密度膽固醇三種。

低密度膽固醇就是所謂的「壞的膽固醇」，其密度低、體積小，容易滲入血管壁內於血管堆積、造成阻塞，是心腦血管疾病的重要風險之一。高密度膽固醇則是「好的膽固醇」，密度高、體積較大，是所謂的血管清道夫，有助清除壞的膽固醇，幫助維持血管健康。因此膽固醇並非越低越好，而是要降得對。

(圖/今健康提供)

●壞的膽固醇影響廣泛 不只有中風、心肌梗塞！

值得注意的是，雖然肥胖者易有高血脂、壞膽固醇較高的問題，但其實瘦的人也可能會，醫師認為其最主要的關鍵風險不在體態胖瘦，胖往往只是附帶的影響，除了體態更要注意家族遺傳、飲食習慣、運動習慣、代謝疾病等，瘦的人也要注意。

另外，民眾對於高血脂、壞的膽固醇一事，較常聯想到的疾病就是中風、心肌梗塞，但其實影響的不僅有如此。醫師表示，壞的膽固醇長年堆積，堵住心血管就成了心肌梗塞，堵住腦血管容易形成中風，而同樣是腦血管阻塞、腦部血流受阻，失智症的風險自然也會上升，也就是所謂的「血管性失智症」。而若是塞住腎臟血管，就容易引起腎衰竭，下肢血管阻塞就容易形成間歇性跛行，正如民眾常聽到的血栓相似，壞的膽固醇堵在哪裡，身體就壞在哪裡。

(圖/今健康提供)

●簡單４招消滅壞膽固醇，讓身體、血管保持健康！

張釗監醫師表示，要消滅壞的膽固醇可從飲食、運動、及生活作息著手。飲食方面，許多民眾認為蛋不能多吃，容易形成膽固醇，但其實這類食物性膽固醇，對人體的影響並不大，合理範圍一天吃1~2顆蛋是沒問題的，真正影響的是讓體內生成壞膽固醇的「壞油」，如油炸等垃圾食物，以及過多的動物性油脂，特別是紅肉。

因此建議，平時應多攝取蔬果，盡量避免油炸類食物，肉類以白肉為主，並攝取「好油」，地中海飲食綜合上述，是個相當不錯的選擇。

(圖/今健康提供)

在運動方面，張釗監醫師表示，運動可有助於好的膽固醇增加，血管清道夫增加，自然更有助清除壞的膽固醇。建議民眾平時可視身體耐受程度選擇適合自己的有氧運動，如慢跑、游泳、單車、跳繩、開合跳等，若不想這麼累，快走、競走也是很好的選擇。另外也可以進行無氧運動，如簡單的舉啞鈴、仰臥起坐等，有氧運動和無氧運動交替進行，更有幫助。

生活習慣上，除了多喝水有助促進血液循環，也建議抽菸、酗酒能避免則避免，兩者皆是各種常見慢性疾病的主要原因之一。各種生活習慣調整，也都間接影響著身體機能，日久便可發現身體日漸健康，血管健康也能保持或恢復。