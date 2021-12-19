多次精準預言全球大事的印度神童阿南德（Abhigya Anand），周四（16日）發布最新預言影片，表示變種病毒Omicron的流行是疫情完結的開始，預料疫情在2023年5月就會完結；此外，阿南德還提到明年3-4月的經濟將會面臨嚴峻的危機，而他也建議保護資產的2大利器，預告白銀和黃金將會是明年最強的投資。

阿南德在最新影片中分享時間之蛇「卡拉薩帕瑜珈」星相對世界大局的影響；他提到此前的預言，全球將出現很多狀況，之後美國龍捲風釀下多人死傷，令人難過，龍捲風在冬季十分罕見，這是大自然對人類的警告，且警告不只一次，12月又發生印尼7.7強震。

另外對於Omicron變種病毒的肆虐，阿南德認為Omicron在未來幾個月將讓全球疫情升溫，重演去年的封鎖措施，高施打率國家也將受到影響，美國、歐洲更會成重災區，但他認為不需太過悲觀，不會如去年3-4月疫情剛爆發時一樣嚴重。

阿南德預言，Omicron會是疫情結束的開始，明年5月疫情將開始，再過一年就會結束，意味著2023年5月疫情就會結束。

新冠疫情重挫全球經濟，阿南德預測2022年3-4月將會是經濟最為嚴峻的期間，各大政府實施封鎖措施，屆時將會讓經濟愈發低迷，人民生活陷入困境，Omicron變種病毒將使經濟陷入深淵，就如加密貨幣遭受監管的處境相同。

但阿南德也給出解方，在經濟重挫的情況下，建議人們能夠將買進黃金、白銀來避險，預料2022年這2大資產會是最好、最強大的投資。