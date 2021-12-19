女星洪蓉昔日一脫成名，在一支電玩廣告中全裸入鏡，僅以手遮3點，仍包不住她驚人的I罩杯上圍，因此被封為「I級豔后」；洪蓉自2017年暫時移居泰國曼谷再返台後，多半只透過社群和粉絲互動，最近她曬出自認尺度最大的照片，露到見骨，證明自己豐滿雙球百分百是真的。

洪蓉當年以電玩廣告爆紅後，一度成為各大綜藝節目爭相邀請的對象，像是《康熙來了》、《國光幫幫忙》和《麻辣天后宮》等，更客串過九把刀電影《變身》，之後在泰國當過直播主；洪蓉在2019年因疫情返台後，還有推出寫真集，展現魔鬼身材。

最近洪蓉曬出自認尺度最大的照片，露到見骨，證明自己豐滿雙球百分百是真的。(圖/ 摘自i級豔后洪蓉臉書)

18日洪蓉在臉書發文，PO出一張照表示，「這張尺度真的有史以來最大的」，畫面中是黑白X光照片，讓她笑說「我…露到見骨了」；而過去她的I罩杯身材經常被質疑隆乳，她也藉著X光照自信說，「胸部100%是真的，嫉妒的請繼續嫉妒我吧」。

從X光照片中，除了清楚的骨頭外，還能看見胸部的線條，不科學身材連X光照都超明顯；儘管洪蓉PO出X光照還是被少數酸民認為造假，她也在底下坦蕩蕩地回應，「其實我拍X光的時候是做身體檢查，我敢PO出來代表我問心無愧」。