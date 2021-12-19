軍事新聞網站「Breaking Defense」報導，美國海軍計畫於2022年3月決定新型輕型魚雷標案的贏家，其重量可能僅有目前同等級武器的1/3，不僅大幅增加船艦、反潛機等平台的反潛武器搭載量，更能搭配未來的無人機或無人水面載具（USV）使用，對抗威脅愈來愈大的中國大陸潛艦。

根據報導，目前還不清楚有多少家防務公司正競爭此標案，不過諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman）已於11月提交「超輕型魚雷」（VLWT）計畫，其由諾格與賓夕法尼亞州立大學聯合研發，僅重約200磅（約90.7公斤），而現役的Mk 54輕型魚雷重約608磅（約275.8公斤）、Mk 50則約800磅（約362.9公斤）。

反潛魚雷的重量大幅減輕，不僅代表水面作戰艦、固定翼和旋翼反潛機能一次性裝載更多彈藥，也代表本來無力攜帶反潛武裝的無人機或無人水面載具，未來也能對中國大陸或俄羅斯潛艦構成威脅，符合美國海軍持續推進的分散式殺傷（Distributed Lethality）概念。

諾格水下武器部門資深專案經理波特納（David Portner）透露，輕型魚雷標案原定2021年1月宣布，但在美國國會削減預算的影響下，被迫延至2021年10月才開始招標。「Breaking Defense」指出，此標案並非經由美國海軍標準採購程序進行，而是在受該軍種管理的「水下技術創新聯盟」（UTIC）內部招標，該聯盟由國會授權組建，成員為多間規模不同的防務公司，意在使美國海軍能以更快的速度開發與採購新武器。