台南安平老街大火 烈焰沖天傳爆炸聲 攤車、平房遭吞噬 00:062021/12/19 中時新聞網 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南安平老街大火 烈焰沖天傳爆炸聲 攤車、平房遭吞噬。（圖／翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南安平老街大火 烈焰沖天傳爆炸聲 攤車、平房遭吞噬 訂閱影音： 中時新聞網 台南安平老街晚間傳出火警意外，晚間10時30分左右，位於延平街附近的建築物竄出火舌，隨即迅速延燒附近的平房與攤車。消防局緊急調派16個分隊61名消防人員前往現場灌救。 由於火場是知名景點，熊熊的大火直衝夜空，還傳出巨大爆炸聲響，引起許多民眾圍觀，所幸火勢在30分鐘左右撲滅，現場多輛攤車受損，一度傳出平房內有2名居民受困，經過清查火場，確認無人傷亡。這起大火造成附近住戶 虛驚一場，詳細起火原因，仍須進一步調查。 桃園龍潭養雞場大火 現場疑存放800公斤瓦斯存量 苗栗塑膠工廠暗夜大火 整個廠房遭吞噬 #攤車 #平房 #大火 #安平老街 #晚間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南市傳2火警 出租套房疏散19人 安平造船廠半時滅火無傷亡 15:072021/12/13 社會 嘉縣中埔民宅竄大火 8旬老婦躺臥客廳椅上遭燒死 15:302021/12/09 社會 本土連續嘉玲 旗山老街恢復熱絡 04:102021/12/06 地方新聞 打劫超商ATM百萬 3嫌兩小時遭逮 04:102021/12/15 社會新聞 詐領公務車保修費 前屏東縣議會祕書長遭判緩刑 18:062021/12/07 社會 遭恐嚇「遇到冤案將開油料車撞火車」 台鐵急報警 11:092021/12/09 生活 土城16層公寓3樓突竄大火 1女嗆昏受傷送醫 11:432021/12/10 社會 消防車救火遭聯結車撞 竟撇責「緩緩開出就被撞」遭打臉 19:192021/12/18 社會 母親載兒上學擦撞貨車 宜中生雙腿遭壓車底 11:052021/12/08 社會 未保持車距 小貨車擦撞機車又遭追撞 3車撞成一團 11:322021/12/16 社會 花蓮玉里平房遭祝融 火舌狂從窗戶竄出 18:212021/12/12 社會 社會熱門新聞 台南安平老街大火 烈焰沖天傳爆炸聲 攤車、平房遭吞噬 - 社會 短褲妹半夜奔警局求援「俏女警拆她機車」她還開心比讚 - 社會 社會9點檔》南投4農民詭異中毒身亡 真相發毛！全因「米酒」 - 社會 台北馬拉松周日開跑 終點台北田徑場周邊交管 - 社會 新竹人路邊停車 收費立牌奇景讓他傻了：懂英文打5折？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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