台南安平老街大火 烈焰沖天傳爆炸聲 攤車、平房遭吞噬

台南安平老街晚間傳出火警意外，晚間10時30分左右，位於延平街附近的建築物竄出火舌，隨即迅速延燒附近的平房與攤車。消防局緊急調派16個分隊61名消防人員前往現場灌救。

由於火場是知名景點，熊熊的大火直衝夜空，還傳出巨大爆炸聲響，引起許多民眾圍觀，所幸火勢在30分鐘左右撲滅，現場多輛攤車受損，一度傳出平房內有2名居民受困，經過清查火場，確認無人傷亡。這起大火造成附近住戶 虛驚一場，詳細起火原因，仍須進一步調查。