王力宏遭李靚蕾大爆荒淫私生活，引發軒然大波，王本人至今仍默不作聲，但其黑歷史卻不斷被挖出，就有網友翻出2009年王力宏暗批羅志祥買榜，還大動作召開記者會要求羅出面說話，並邀請周杰倫當見證人，卻因此差點害慘周杰倫。

時間回到2009年1月，羅志祥的專輯《潮男正傳》奪下銷售冠軍，大開慶功宴，當時王力宏語出驚人「老闆說這些排行榜沒公信力」暗批羅志祥花錢買榜，更大動作召開「誠實運動」記者會，邀請周杰倫站台當見證人。

微博《君君的旅行日記》指出，當年王力宏召開反買榜記者會，卻在最後關頭缺席，讓原本是見證的周杰倫公親變事主，害後者得罪一堆圈內人。(圖／微博《君君的旅行日記》)

微博《君君的旅行日記》表示，周杰倫當時雖然感冒，但仍到場支持活動，未料發起人王力宏竟以「急性腸胃炎」臨時缺席，讓周杰倫公親變事主，獨自面對記者群，只能簡短呼籲不要買榜，還因此得罪多名圈內人士。

羅志祥當時反嗆王力宏「數據會說話」，周杰倫則說「力宏不是會開炮的人，不像我比較意氣用事，看到報導想說身為朋友要來支持一下，到了之後才知道他說肚子痛缺席」。

沒想到王力宏一周後在宣傳新歌時，竟否認自己是發起人，還稱「這些風雨、買榜、暗批，我不願意參與，我希望保持中立」，將事情撇得一乾二淨。

如今王力宏出事，周杰倫第一時間取消關注，也讓不少周粉喊爽，直呼吐了一口怨氣：「一直記得這件時，當年周董真的被害慘」、「好險周董挺過來了」、「跟老婆說的一樣，超級愛面子又心機」、「果然很注重名譽，只想扮白臉」。