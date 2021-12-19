王力宏遭前妻李靚蕾爆荒淫私生活，過往營造的愛妻、顧家形象一夕崩塌，其本人黑歷史也不斷被起底，就有大陸網友搜尋王力宏過往「放閃」、「家庭照」，竟發現一堆全都是造假甚至P圖，就連全家福照片李靚蕾也是事後P上去的。
微博《寶二姨》18日PO文，抓包王力宏過往一堆愛妻、家庭照全都是P圖的，他指出，同樣一鍋雞湯燒了3年，連照片都懶的換，在秀恩愛，餵妻子吃點心、接吻時，眼睛卻永遠看鏡頭而非女方。
更離譜的是全家福照片中，李靚蕾的照片也是用P的，他翻出了原始照片，發現父母的穿著、表情與姿勢完全一模一樣，原圖中根本沒有李靚蕾。此外，過去王力宏秀出與李靚蕾褒電話粥的截圖，也被抓包把19秒修成19分鐘；還有出遊打卡宣稱自己在滑雪，發文定位被抓包根本在沙漠。
《寶二姨》大酸王力宏「奧斯卡欠你一座小金人」，陸網友也開炮：「根本經不起扒啊」、「活的這麼虛假不累嗎」、「王力宏很節儉，一碗雞湯喝三年沒毛病」、「戲如人生，人生如戲原來是真的」、「真就把自己當楚門了」、「原來不是音樂家，是藝術家啊」。
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