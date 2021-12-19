舞台上歌手與樂團浪漫的耶誕演出，提前歡度耶誕佳節。（盧金足攝）

國聚建設18日在美術綠園道舉辦家庭日，耶誕老人現身吸引大小朋友。（國聚提供／盧金足台中傳真）

國聚生活家用心營造社區多元親子活動，結合許多公益團體攜手送暖。（盧金足攝）

經歷近兩年宅在家防疫的時間，近日疫情漸穩定，民眾出遊、野餐機會增加，盼恢復以往的日常生活，打造「友善好宅」國聚建設，18日在美術綠園道舉辦家庭日，耶誕老人現身吸引大小朋友，舞台上浪漫的耶誕演出，凝聚親朋好友的感情與人情味。

國聚生活家用心營造社區多元親子活動，結合許多公益團體攜手送暖，同時邀請住戶分享送愛共好，打造新世代社區生活軟實力文化。

「走在綠草地與溫暖陽光下逛市集，一掃疫情的壓力」，國聚的家庭日活動，揪來數十攤市集，也獲住戶熱情回饋。

國聚建設表示，秉持友善初心、持續以愛，和社區住戶相聚，營造新世代嚮往的社區文化，國聚近3000戶的住戶，大都屬年輕世代菁英客層，特別講究生活的溫度感，注重親子教養、生活體驗、熱情參與公益。

國聚建設以起源於法國的白色野餐為主題，18日在五權五街美術園道周邊，為住戶打造一場充滿幸福氣氛的「白色聖誕野餐派對」。

住戶們著白色服裝為主，提著精心準備的野餐輕食席地而坐；現場伴隨Live樂團，演奏系列耶誕音樂組曲。

大人、孩童跟著愉快的歌曲，拍手輕唱；許多住戶自備樂器、自家小小樂手組成耶誕快閃樂團，台上台下相呼應，周邊集結手作耶誕飾品、販售耶誕餐點的攤販，彷彿歐洲耶誕市集，也吸引不少市民們漫步參觀。

參與多年國聚品牌活動的粉絲住戶林小姐說，當初購屋選擇國聚建設，就是因為看中品牌建商多元化的社區營造價值；她每年都和社區鄰居相約參與活動；還邀約親朋好友一起來，每回參與都感受到國聚建設的用心與溫度。

國聚建設明年推案遍及四大明星區，涵蓋水湳經貿、中科、精科、興大特區等四大精華核心區域，從友善建築、友善文化到友善生活，以良善的正向能量，構築出生活點滴，形塑出國聚生活家型態，有溫度的社區，提升建案價值，以品牌力增加更強大的競爭力。