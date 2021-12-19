4時2分臺東近海規模4.5地震 最大震度臺東縣3級 05:442021/12/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 4時2分臺東近海規模4.5地震 最大震度臺東縣3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，19日4時2分發生芮氏規模4.5地震，地震深度22.1公里，震央位於臺東縣政府東北方32.2公里（位於臺東縣近海），最大震度臺東縣3級。1101219 亞果遊艇嘉年華結合海風音樂節登場 海陸共建會員休憩平台 聯準會理事預期 美國明年春季啟動升息 #臺東縣 #最大震度 #3級 #近海 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國新視野－156日驚魂記 滴滴黯然退市 04:102021/12/18 全球財經 中國制裁立陶宛再出拳：禁止德國車企巨頭使用立陶宛零件 10:072021/12/18 兩岸 對手緊咬能源政策 顏寬恒批林靜儀「裝睡的人叫不醒！」 09:472021/12/18 政治 蘋果招兵買馬攻自製 PA三雄遭波及 04:102021/12/18 證券．權證 千噸級「巡護七號」出海試航返港時竄黑煙 起火原因調查中 17:192021/12/18 社會 英脫歐後首個貿易協議 與澳簽FTA 04:102021/12/18 國際大事 全運會嘉義市奪1金5銀9銅 黃敏惠頒發近400萬獎勵金 16:502021/12/18 生活 反萊豬未過關 農委會：持續透過百億基金提升養豬競爭力 19:322021/12/18 生活 彰化縣府提案升格直轄市 議會通過 04:102021/12/18 地方新聞 核能學者葉宗洸：核四不重啟 供電問題未解 20:032021/12/18 生活 拒絕接種疫苗 美軍陸戰隊解雇103人 20:572021/12/18 國際 生活熱門新聞 剉咧等？印度神童看衰未來半年經濟 曝3投資解方 - 生活 不是王力宏！哪個名人劈腿最震撼 網一面倒點名他：沒有對手 - 生活 台灣演藝圈清流是誰？網一面倒喊他：愛妻代表 - 生活 王力宏再爆陰險黑歷史！12年前控羅志祥買榜 1舉動差點害死周杰倫 - 生活 台灣外遇洗白最成功名人是誰？一堆人點名他：光環沒黑過 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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