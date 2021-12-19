馬來西亞當局今天表示，連續大豪雨引發洪水氾濫成災，逾1萬1000人被迫撤離家園，數十條高速公路和道路關閉，也嚴重阻擾港口船運作業。

路透社報導，大馬首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）於18日晚在記者會上表示，已在全國各地動員超過6萬6000名軍警和消防人員，協助救援因洪水受困民眾，把他們送往避難處所。

每年10月至翌年3月的年度雨季期間，馬來西亞境內經常洪水為患，特別是東岸地區。但17日早上開始下的傾盆大雨持續到18日，西部雪蘭莪州（Selangor）受創最嚴重。全境環繞首都吉隆坡的雪蘭莪州，是馬來西亞最富裕也是人口最眾多地區。

依斯邁沙比利表示，「現在雪蘭莪州有點混亂，在其他州會提早為雨季做好準備。但在雪蘭莪州，這幾乎是突然間發生」，並稱州內將近4000人撤離家園。

馬國最大港口巴生港（Port Klang）當局表示，洪水嚴重阻擾船運作業。數十條高速公路和道路也關閉。

上傳至社群媒體的短片顯示，河川溢流、山崩以及在棄守街道上汽車遭洪水淹沒。

根據追蹤洪水情勢的政府網站，馬來西亞16個州和聯邦直轄區當中，其中8個今天的水位攀升至危險水準。

馬來西亞氣象局警告指出，雪蘭莪州、吉隆坡和多個州的豪雨將會持續到週日。（譯者：劉學源）1101219