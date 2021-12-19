前日才傳出準備回歸的籃網後衛厄文（Kyrie Irving），19日就被球團宣布他觸發了聯盟的COVID-19健康安全協議，成為隊上第9位進入隔離的球員！以最短的隔離時間10天計算，其中7人可趕在26日的耶誕大戰回歸（對戰湖人），但是杜蘭特趕不上了。厄文沒有打疫苗，可能導致更長的隔離時間，他必須連續5天採檢陰性才能回歸。

籃網取代芝加哥公牛成為最大受災戶，只剩8位球員可上陣，趕緊以艱困條款簽了蓋洛威（ Langston Galloway）10天短約。公牛目前7位球員遭隔離，最多時達到10位球員，兩場比賽被延後。現在還有紐約尼克、沙加緬度國王都有爆發較嚴重疫情，各有6位球員遭隔離。印地安那溜馬的總教練卡萊爾（Rick Carlisle）也確診被隔離，預計近日回歸。

多倫多暴龍隊緊急因應疫情，宣布縮減主場觀眾人數至50%，包括G聯盟。這一波混亂中也球員得到10天短約，公牛以艱困條款簽下麥金尼（Alfonzo McKinnie）、史丹利強生（Stanley Johnson），沒想到史丹利強生隨後遭到隔離10天。洛杉磯湖人同樣10天約緊急簽下「小刺客」艾塞亞湯瑪斯（Isaiah Thomas）。

聯盟與工會同意強化防疫兩個星期，在耶誕節大戰之後，每位球員和教練團都要加做賽前檢測，除了那些打過第3劑或是剛染病痊癒的人。