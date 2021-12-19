疫情升溫與聯準會（Fed）收緊貨幣政策引發市場憂慮，三大指數17日連袂下挫，道瓊工業指數更是大跌逾500點，周線亦同步收黑。鑑於美股利空罩頂，投資人擔心2021年的聖誕行情可能落空。

17日適逢美股「四巫日」，也就是美股指數期貨、指數選擇權、個股期貨與個股選擇權於同一天結算，讓美股波動又較往常更劇烈。

美股經歷高低起伏的一周，投資人仍在消化聯準會加速縮減購債以及Omicron變種病毒擴散的消息，市場預料股市波動可能延續。

嘉信理財（Charles Schwab）首席全球投資策略師克蘭托（Jeffrey Kleintop）表示，2021年只剩下最後兩周，股市交投情淡，波動可能上揚。2021年仍可能出現聖誕行情，但量縮亦可能讓股市出現高低震盪。

克蘭托指出，未來幾日經濟或企業新聞相對較少，外界會將更多注意力放在Omicron，也讓股市走向更難預測。 股市在12月向來表現搶眼，傳統聖誕行情是指美股在年底最後5個交易日至1月的頭兩個交易日上漲。

道富環球投資管理公司首席投資策略師艾隆（Michael Arone）表示，開年迄今股市表現強勁，但2021年是否會有聖誕行情仍很難說。股市成交量下滑，年底前波動可能加劇。若2021年美股再次強勁上漲並不令人意外，但由於Omicron來襲與聯準會緊縮貨幣，市場憂慮情緒也升溫。 本周的重要數據有聯準會偏好的通膨觀察指標─個人消費支出（PCE）物價指數，將於23日公布。24日美股聖誕假期休市。

道瓊指數17日收盤重挫532.2點或1.5％，報35365.44點；標普500指數下挫1％，收在4620.64點；科技股雲集的那斯達克指數雖然一度翻紅，但尾盤後繼無力，終場小跌不到0.1％，以15169.68點作收。

周線部分，道指全周下跌1.7％，標指挫低1.9％，那指重摔將近3％。