投資人預期通膨壓力將促使全球主要央行加速緊收貨幣，使得全球資金流向改變。截至15日當周，全球債券基金創20個月單周最大流出，全球股票基金也反買為賣。

根據Refinitiv Lipper統計，截至12月15日止的當周，全球債券基金遭投資人淨贖回69.1億美元，創下2020年4月8日以來單周最大流出紀錄。同期全球股票基金淨流出131.4億美元，反觀前周則有淨流入34.3億美元。

全球政府公債基金連續吸金7周後，在15日止的當周出現淨流出8.09億美元。抗通膨債券吸金13.2億美元，較前一周大增39％。

全球貨幣市場基金亦遭投資人大舉贖回，淨流出達204.6億美元，連續8周淨流入止步。

在此同時，美國債券與股票基金亦出現大失血。美國債券基金淨流出達74.8億美元，同樣寫下2020年4月8日以來單周最大流出紀錄。

投資人贖回美國債券基金，但加碼歐洲和亞洲債券基金，淨流入分別為14.5億美元與1.9億美元。

美國股票基金連續兩周失血，淨流出達222.8億美元。美國成長基金淨流出134.6億美元，至少寫下2020年1月以來單周最高失血紀錄，而價值基金也有52.6億美元的淨流出。

就產業別來看，科技基金轉賣為買，淨流入12億美元，但房地產和公用事業基金各有5億美元的淨流出。

全球超級央行周上周登場，在美國聯準會（Fed）開會之前，美國11月消費者物價指數（CPI）年增6.8％，創下39年新高紀錄。聯準會在2021年最後一場例會決議將每月縮減購債金額倍增至300億美元，並暗示2022年將升息3次。

此外，歐洲央行（ECB）亦宣布縮減購債規模，而英國央行則宣布升息，將利率調升至0.25％，成為新冠肺炎疫情爆發以來第一個升息的主要央行。