儘管面臨新冠疫情帶來的相關挑戰，不過Spam午餐肉罐頭銷售卻表現強勁，連續第七年創下新高紀錄。

Spam母公司荷美爾食品公司（Hormel Foods）執行長史尼（Jim Snee）接受媒體訪問時聲稱，在Spam銷售持續增長帶動，令它在2021年會計年度寫下連七年創歷史的亮眼紀錄。

鑒於Spam的買氣暢旺，公司已開始擴展相關產品系列，並計畫在2023上線營運。 荷美爾稍早曾公布會計年度第四季財報。在Spam銷售拉抬，推升公司營收達到34.5億美元、超出華爾街預期的32.2億美元，此外平均每股獲利也達51美分，比預期超出1美分。 就2021年度全年業績，該食品業者表示淨營收達到114億美元，比2020年度增加19％。荷美爾曾在今年6月完成Planters的零食業務，史尼指出，到目前為止該業務表現「居於我們預期的高端」。

史尼指出，他對荷美爾的財報表現相當滿意，特別是在疫情期間，營運環境充滿了挑戰。至於在通膨方面，雖然有些原料進口成本已經趨緩，但他表示在勞工、包裝與產品運費等支出都明顯出現增加，令人感受通膨壓力正在升高。荷美爾將計畫透過調漲價格將多出來的成本轉嫁到消費者身上。

除了美國本土，Spam在海外也有相當龐大的市場，特別是在亞太地區。自從1937年以來，Spam在夏威夷是家喻戶曉的品牌。在當地，Spam炒飯、Spam飯糰隨處可見，它也是夏威夷早餐不可或缺的食材之一。 至於在韓戰期間由駐韓美軍帶到韓國的Spam，也成為該國飲食文化的一部分，而且備受韓國人的喜愛、就連中秋或農曆新年，經常可看到韓國民眾以SPAM禮盒送禮。