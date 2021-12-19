德國福斯集團（Volkswagen）日前宣布，未來五年內，該公司投資於電動車與數位化的資金將增加至890億歐元，約佔整體資本支出預算1590億歐元的一半以上，顯示該汽車巨擘正加快電動車轉型腳步。

這是福斯首度將電動車相關支出比重提升至一半以上。在這筆890億歐元裡，其中520億歐元將用於研發電動車，300億歐元用於軟體與自駕車開發，兩者預算分別較先前規劃高出50％與10％。

福斯預估，到了2026年時，電動車將佔自家汽車銷量的25％，遠高於今日的5％比重。福斯今年汽車銷量預估高達9百萬輛，而這意味著：想達成此電動車銷售目標恐怕不太容易。

福斯希望在2025年時能擊敗美國勁敵特斯拉（Tesla），成為全球最大電動車製造商，因此提高電動車投資金額。福斯刪減三成混合動力車研發資金，轉而將經費分配給電動車項目，原因在於他們認為混合動力僅是「過渡技術」。

福斯已擬定計劃，未來將在歐洲各地興建多座新廠，其中包括位於總部德國沃爾夫斯堡（Wolfsburg）的工廠。該工廠將負責生產福斯旗艦電動車Project Trinity，後者預計於2025年上市。

福斯亦打算興建一座電池製造廠。據福斯預估，電池事業可望為其帶來300億歐元營收，超越旗下品牌Skoda客車部門創造的經濟效益。 福斯也相當看重軟體研發。該公司預估在2030年前，全球市場移動（mobility）相關營收約三分之一將來自於軟體服務。事實上，其他車廠也抱持類似想法。克萊斯勒母公司Stellantis近日預估，2030年前軟體服務將為他們帶來200億歐元收入。

福斯亦宣佈明年高層人事調整。狄斯（Herbert Diess）繼續擔任福斯執行長外，也將管理Cariad軟體研發部門。福斯客車品牌執行長布蘭德施泰特（Ralf Brandstatter）將加入董事會並負責中國業務。