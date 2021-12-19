藝人王力宏前(17)日遭前妻李靚蕾指控婚內召妓、約砲，他昨(18)日雖被直擊緊急返台，但至今尚未對外發言滅火，反而他的父親王大中今(19)日凌晨2點突發聲明，指兩人的婚姻是李靚蕾懷孕時以「摧毀王力宏事業」相逼才開始的，怒控李靚蕾「處心積慮威脅」。而面對此一「情緒勒索」指控，李靚蕾也隨即回應表示，「很心痛王爸爸年紀這麼大了，還要為45歲的兒子說謊」。

王力宏的爸爸王大中今(19)日凌晨2點突發聲明，指控李靚蕾8年前「未婚先孕」後，以此做為要脅要求王力宏娶她，不然就會爆料「摧毀王力宏事業」，而王爸爸當初是唯一贊成他們結婚的人，「結果竟然這是我一生最大的遺憾！」王爸強調：「這個婚姻從頭就是千瘡百孔」，近兩年的生活更是「地獄」，並透露王力宏與李靚蕾已分居兩年辦理離婚流程，但王力宏依然有透過視訊等方式與小孩保持密切互動，且王爸爸與王嬤嬤也幾乎天天會去陪伴小孩。

王力宏父親王大中深夜發出親筆信反駁一切對兒子的指控。(圖／宏聲音樂提供)

王爸爸在文中更怒控李靚蕾「一而再，再而三的威脅」，指李靚蕾日前毀滅式爆料長文是「分居兩年來處心積慮的結果」，還透露李靚蕾要「有數億台幣的要求，生活費，兩名菲傭，一名保姆及一名專用司機，再加孩子的生活費和教育費」才願意離婚。文末並強調王力宏絕對沒有出軌之情事，哀告：「力宏不是敗類，他的孩子們也不該被灌輸這種印象。」

而針對王大中此篇聲明，李靚蕾也在微博很快回應表示：「看到王爸爸年紀這麼大了，還要為了45歲的兒子出來說這樣謊，拍這樣的照片，覺得很心痛也很不敢置信」，並意有所指地強調：「我原本的聲明其實說得很保留，畢竟他是孩子的爸爸」，為更多「你不知道的事」語帶玄機埋下伏筆。