18日舉行的四大公投，因全數都沒過門檻的關係均遭否決，中廣董事長趙少康除了呼籲民眾不需找戰犯外，昨（18）日深夜也在臉書針對投票的數據進行分析，指出民進黨沒有什麼好得意的，說「如果我是民進黨主席蔡英文，在表面歡慶之餘，我也會暗自心驚！」

趙少康表示，這次的公投沒有一項超過25％的門檻，對於支持「4個同意」的國民黨來說當然是輸了，但也指出民進黨除了鼓動「藍綠對決」外，還費盡吃奶力氣動員府院黨所有資源，花大錢進行宣傳、耗巨資搭舞台搞群眾大會，甚至祭出各級公職人員獎懲KPI，但「4個不同意」卻也沒有一個跨越25%的門檻，「如果我是民進黨主席蔡英文，在表面歡慶之餘，我也會暗自心驚」。

趙少康以反萊豬公投為例，指出反對進口的有393萬6554票，佔有投票權人數的19.86%，同意進口的有413萬1203票，佔20.84%，同樣都沒有通過公投門檻，且還比蔡英文選總統時的得票數少了約400萬票，讓趙少康直言「民進黨又有什麼好得意的？」

趙少康說，這次公投最讓人擔憂的是在民進黨的投票分化策略下，把台灣打成「藍綠對決」，目的是要選民只看立場、不問是非，回歸基本盤，把中間選民趕走，「讓台灣淪落到這種地步，真是一件很悲哀的事情」。