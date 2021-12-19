紐約大都會的新任總教練出爐，今年65歲的前金鶯總教練修瓦特（Buck Showalter）擊敗另外兩位競爭者，老闆科恩（Steve Cohen）19日親自在推特宣布這個消息：「我很高興通知大家，修瓦特是紐約大都會的新任總教練了。」大聯盟目前正在封館，但是教練不屬於球員工會，仍然可以自由和球團簽約。美媒進一步傳出的消息，修瓦特簽了3年合約。

修瓦特是經驗老道的總教練，大聯盟初次掌兵就是在紐約洋基的4個球季（1992-1995），接著在響尾蛇3個球季（1998-2000），遊騎兵4個球季（2003-2006）。最長一段時間是在金鶯9個球季（2010-2018），因為陳偉殷的關係，那也是台灣球迷最熟悉他的一段時間，

台灣投手陳偉殷在2012-2015年效力金鶯，在美東火藥庫留下46勝32負、自責分率3.72的佳績，成為他在馬林魚簽下肥約的資本。2015年10月初，陳偉殷先發投完在金鶯最後一場例行賽之後，修瓦特給陳偉殷送上大大的擁抱，感謝他4年的貢獻。

修瓦特掌兵20年累積1551勝1517負，獲選過3次美聯最佳總教練，分別是在1994年（洋基）、2004年（遊騎兵）、2014年（金鶯）。巧合的是3次獲獎之間都相隔10年，這次大都會簽了3年合約，又有砸錢強化的陣容，說不定2024年修瓦特能再拿1座獎。