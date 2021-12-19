首度與大選脫鉤的四項公投，昨晚結果出爐，但投票率僅41.09％。對此，民眾黨立委蔡壁如表示，在藍、綠、白全力動員下，卻只催出4成的投票率，是個警訊，更顯示出國人對藍綠政黨惡鬥的厭惡。

昨（18）日公投結果出爐，蔡壁如在臉書表示，這樣的結果由台灣全體民眾共同承擔，她表示高度尊重；而民進黨砸重金、舉辦大型歌舞秀造勢場、豪華便當發好發滿，傾所有國家機器動員公投，的確成功催出基本盤，但在藍、綠、白全力動員催票的結果，卻只催出4成的投票率，這是個警訊，更顯示出國人對藍綠政黨惡鬥的厭惡，「這樣的厭惡卻縱容了政府的濫權，是我不願見到的結果。」

蔡壁如也說，公投過後，之前所有的假消息、造謠的內容，是不是也應該攤開來檢討呢？並質疑，台灣人要一直被恐嚇嗎？顯然這次民進黨把民生議題操作成「抗中保台」，非常成功，而理性和中道的空間被壓縮。

她認為，台灣的民主必繼續往深化的方向前行，民眾黨也還有努力的空間，並喊「台灣加油！」

根據中選會公布的開票結果，四大公投案每項同意門檻至少要超過495萬6367票，最後「不同意票」都破400萬票完勝，投票率41.09％，較2018年綁大選的10項公投案投票率55％有極大差距。其中重啟核四公投同意票380萬4755票，不同意票426萬2451票；反萊豬公投同意票393萬6554票、不同意票413萬1203票；公投綁大選同意票395萬1882票、不同意票412萬38票；護藻礁公投同意票390萬1171票，不同意票416萬3464票。