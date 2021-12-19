漫威電影宇宙《蜘蛛人：無家日》15日盛大上映，首日票房衝出3916萬，創下今年最佳。有網友分享，他去看蜘蛛人時，隔壁坐情侶，而女生整場2小時都在問「蜘蛛人是誰」，還有外國人不停大笑大叫，可說是他遇過最可怕的觀影體驗。

「大家看電影有沒有遇過什麼很誇張的事情？」這名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，透露近日前往電影院觀賞蜘蛛人最新電影，隔壁坐著一對情侶，女生才坐下就說自己從沒看過蜘蛛人，一邊脫下鞋子，把腳掛在前方，接著在電影播映的整整2小時半中，女生不停地大聲詢問另一半「蜘蛛人」是誰，讓他超級崩潰。

原PO分享，「最可怕的是情侶隔壁還坐一群過激的外國人」，整場電影都當成演唱會在看，從頭到尾大吼大叫，不停地發出「嗚嗚嗚哇哇哇喔喔喔」、「哇哇哇 Spider Man耶耶耶」的聲音，大聲討論劇情與覆頌台詞，簡直快把他逼瘋，直呼這簡直是他這一生中最可怕的觀影體驗。

文章曝光後，不少網友看了感同身受，留言回應，「好沒水準」、「無解，有時候就是有那麼多沒品的人，導致觀影體驗真的很糟」、「你形容的叫聲有聲音欸！很像在山上看到猴子」、「很多人不想再進電影院應該都是這些原因吧！」原PO在留言區補充說明，他尊重國外文化與台灣的不同，若在精彩處歡呼就算了，但他遇上鄰居是無時無刻都在吵鬧。