「印度神童」阿南德在最新的預言中表示，全球受到Omicron變異株影響，各國將會祭出各種防範措施，但他認為Omicron出現是好事，因為疫情將會在2023年5月後結束，不過針對近日不斷發生天災，阿南德也提出解決方式，包括對動物有同情心，以及人們開始傳播善意、愛和幸福，就能獲得改善。

阿南德16日於YouTube頻道《Conscience》上傳最新影片，表示今年12月的第二周開始，世界各國受到Omicron變異株攻陷，新冠疫情再次讓歐洲、美國等地區受創，阿南德說，之後還會出現好幾波疫情，受到影響的國家會再祭出相關措施因應，包括封城等。

阿南德說，雖然全世界對Omicron很憂心，但這是疫情大流行結束的好兆頭，他預言疫情將在1年多後結束，也就是2023年5月之後。

除了疫情外，近日天災也不斷發生，包括美國發生龍捲風致多人死亡、印尼發生規模7以上強震等，阿南德認為這是「上帝給的警告」，只要人們對動物有同情心，開始傳播善意、愛及幸福，就能有所改善。

同時，阿南德也說，目前距離2020年12月19至27日的星相大合相不足1年，且又經歷580年來最大月食，並同時有「卡拉薩爾帕瑜伽」罕見天象，其中天王星、海王星和冥王星都在其中，因此阿南德預言，全球經濟在接下來的6個月內會受到很大衝擊，尤其是明（2022）年3至4月，要特別注意。

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