「重啟核四」、「公投綁大選」、「反萊豬進口」及「珍愛藻礁」等4大公投昨投票結果出爐，雖未通過公投門檻495萬6367票，但民進黨主張的「4個不同意」大獲全勝。不過，東華大學教授施正鋒認為，反對4案的票數410萬上下，腰斬蔡英文總統連任817萬票，低空掠過，恐怕是民進黨盛及而衰的警訊。

施正鋒今（19日）在臉書發文表示，昨日的公投開票出爐，投票率僅達41%，而且4案都是不同意高於同意票，但根據半年前的民調，除了重起核四稍有拉拒，其他3案應該可以過關，隨著公投日拉近，悲觀的民調顯示至少反萊豬案會過，結果出乎一般預料。

影響公投意願的因素與選舉相仿，施正鋒指出，不外制度設計、公民的責任感、選民的教育與所得、社會網絡、及資源與動員；根據外國的經驗，除了瑞士比較特別，一般是公投的投票率遠低於選舉的2成。

施正鋒認為，原先的公投日為8月，當時政府因為疫情嚴峻延後4個月，相當程度降溫打不到疫苗的反彈。由於投票日氣溫陡降，應該也打消不少人前往投票所的意願，儘管公投年齡降到18歲，眼見期末考將到，年輕人返鄉投票的成本遠高於誘因。黨國不分，反對4案的票數410萬上下，腰斬蔡英文總統連任817萬票，不及立委選舉政黨票480萬，低空掠過，恐怕是盛及而衰的警訊。

最後，施正鋒強調，儘管民進黨「南票北送」戰術奏效，也就是在高雄與台南鐵票區大贏、中部平盤，還是可以看出北部傾向支持同意、南部強烈反對，儼然南北對峙。尤其是重啟核四在台北、桃園、新竹、苗栗勝出，甚至於連最靠近核四廠的基隆都支持者較多，顯現對於供電的焦慮，反映的是選民願意擺脫傳統政黨政治的羈絆；同樣地，對於公投綁大選的支持，也有類似的分布。民心向背，政黨重組呼之欲出。