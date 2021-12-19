李靚蕾日前在IG發千字文揭露王力宏的渣男行徑，王力宏父親王大中19日凌晨發手寫信護子，指控前媳婦的不是，今（19日）李靚蕾在微博再PO長文砲轟王力宏，要求前夫下午3點前公開道歉，否則馬上提告誹謗。

李靚蕾在文中表示，「我和力宏一直是有共識的，以結婚為前提交往。當時我們在熱戀，他多次提及他很著急的想要結婚也想要孩子，因為他年紀越來越大了，希望能趕快有孩子，也說以後我們有了孩子，我們就陪著他一起到處飛行工作，他就不會覺得自己是孤單一人，因此我們交往期間都是內射，長期沒有做任何的避孕措施。」

李靚蕾順利懷孕後，王力宏一開始很高興，「結果他跟父母討論以後竟然說：『那你可以墮胎嗎？還是你就把孩子生下來，我們不結婚？』」李靚蕾非常訝異，認為未婚懷孕又被孩子父拋棄會帶給家族恥辱，向王力宏提出兩點協議：「結婚搬回台灣」、「自己躲起來養」，李靚蕾表示，王力宏當時受到家人的反對及情緒勒索，仍決定要結婚並搬回台灣，所以她看到王爸爸指控自己拿胎兒逼婚否則毀王力宏事業，感到非常荒唐，「我有家族的顏面需要顧及，也受過高等教育，我不是什麽都沒有的女生，我還這麼年輕，我不可能毀掉我自己的人生，做出在媒體上哭訴自己被懷孕這樣的事情」，且王力宏當時37歲，不可能因為被威脅而結婚，若為真哪可能會有第二、第三胎。

第二點，對於王爸爸指控她要求數億台幣等要求，李靚蕾澄清自己的唯一要求是維持三個孩子的生活品質，「現在幫忙一起照顧家裡的一名菲傭，一名平日夜間幫忙的保母阿姨和司機不要解雇。」至於孩子的生活費、教育費都自己負擔，不會跟王家要錢。

第三點，關於「7年痛苦、2年地獄生活」的指控，李靚蕾反問如果結婚七年都很痛苦，哪會有第二、第三胎？她說婚後生活跟其他夫妻一樣有快樂和磨合，直到2019年王力宏辦完演唱會開始逼離婚，李靚蕾同意協商彼此適合的生活方式，「難道離婚是要說離就離嗎？有了孩子就有對家庭負實的實任，理所應當需要嘗試以不同的生活方式試試看還能不能和諧相處，再談離婚。」

第四點，李靚蕾踢爆「王力宏每天花幾小時跟家庭相處」的謊言，揭露前夫平日只花睡前5-10分鐘跟孩子視訊，周末若在台灣才會參與，聖誕節已三年不在，孩子們的生日更是缺席。

第五點，針對王爸爸指控她的深夜長文是「兩年處心積慮的結果」，李靚蕾強力否認並表示是當日在閨蜜的陪伴下獨自完成，「如果我處心積慮，就不會錯過為自己發聲的最佳時間點，過兩天等關注度退去後才發文。」

第六點，王爸爸替兒子反駁婚內未出軌，李靚蕾冷回：「這個王爸爸就很難得知了畢竟他出軌也不會告訴你，就像他實錘招妓也沒有告訴你吧？」

第七點，王爸爸說「力宏不是敗類」，李靚蕾認為的確不是，只是做錯一些事情，改進就好，她也盡力在孩子面前說王力宏的好話，「身邊人都有目共睹可以作證，光看孩子對力宏的態度，也可以證明我在力宏缺席時是怎樣用心維護他在孩子們心中的正面形象。」

最後，李靚蕾要求王力宏下午三點前公開道歉，不然就會控告王力宏及王爸爸誹謗，並向社會大眾道歉佔用資源。

李靚蕾微博全文。（圖／微博@李靚蕾）

李靚蕾微博全文。（圖／微博@李靚蕾）

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李靚蕾微博全文。（圖／微博@李靚蕾）

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