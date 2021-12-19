核四前廠長王伯輝。（本報系資料照）

反萊豬、公投綁大選、重啟核四、護藻礁等4大公投同意票均未達標遭否決，核四前廠長王伯輝18日晚間於臉書表示，投票結果差距大的是高雄，台南，彰化，雲林及嘉義等南部縣市，由此可知，南部鄉親更需要深耕，「我們沒有輸」、「理性的民眾，並没有反核四重啓」。

王伯輝表示，昨晚參加節目看到開票的即時狀況，勾起了自己的記憶，在福島核電廠事故後，大家群起而反，集體睡凱道，那時的民進黨，也就是目前的執政黨高喊反核有理、用愛發電！

看到晚上的開票結果，台北市，桃園市，基隆市，新竹縣市，苗栗縣，南投縣，花蓮縣，台東縣，彭湖等縣市我們都贏了，尤其台北市贏了2萬多票，新竹縣市贏的幅度多更多。

王伯暉指出，差距大的縣市為高雄，台南，彰化，雲林及嘉義等南部的縣市，南部地區的差距主要原因，來自藍綠之間的關係，當地的居民可能受到大幅的政黨導向。台北市的市民，文化及知識水平比較高，新竹縣市及苗栗縣都是在竹科附近，他們大概知道核電對科技產業的重要性。

王伯輝表示，理性的民眾，並没有反核四重啓，由這次公投，了解到更需要深耕南部的鄉親，讓他們了解核四的重要性。

許多網友在貼文留言說，「努力絕對沒有白費，未來會繼續開花結果」、「公道自在人心，不信真理喚不回」、「科學終將勝利」。