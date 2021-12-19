四大公投結果出爐，台北市反全國指標，4案皆同意大過不同意，台北市長柯文哲昨重轟民進黨傾國家資源宣傳、用仇恨動員，新綠色威權恐更加強大。今晨他再度發聲，要執政黨勇於面對公投結果，畢竟投票不是「投爽的」，應盡快解決問題，但也揶揄政府在基隆輕軌議題上被釘那麼凶，還不是假裝沒這件事，但政治不應是這樣。

柯文哲今晨出席台北馬拉松開跑鳴槍儀式，會後接受訪問時，媒體詢問怎麼看北市選情熱、同意大於不同意，是否會認為新綠色威權成為公投結論。

他直言，公投重點不在投票結果，而是怎麼善後，自己是主張核四廠不要蓋了、認賠殺出，但按照民進黨2025非核家園計畫，未來將出現12％電力缺口，再生能源如何在短時間從6％提升至20％，「我問到現在沒一個專家認為有可能」。

他指出，其實公投是討論題目，但在資訊不充足的情況下，討論都沒有意義，如今投票結果出爐，執政黨還是要面對現實，特別是核能、藻礁這種連貫問題，還有台灣產業政策要怎麼走，「我常說投完票問題沒解決」，所以票不是投爽的，應將眼前問題盡快解決。

媒體追問蔡政府之後是否應對人民有交代，他則大嘆一聲，感嘆自從基隆輕軌爭議後，他都覺得政府也是隨便說說，假裝沒有這件事，即使被他釘那麼凶，也沒聽誰出來講話，政治不是這樣，但抱怨也沒用，他還是那句話，德國人從選出希特勒到梅克爾，這需要點時間。