男星王力宏被前妻李靚蕾指控種種不堪情事，心痛老父王大中今(19)日凌晨發長文為兒發聲，指控李靚蕾當年「以孕逼婚」的態度，本來自稱會獨自帶孩子，但很快改口說若不結婚會爆料摧毀王力宏事業，但「這段婚姻」卻帶來長達七年的痛苦；而王力宏每天花幾小時與孩子相處，對女方數億台幣等要求也都如期交付，強調「不求同情」只望大眾客觀看待，並認為孩子不該被「王力宏是敗類」灌輸印象，文情懇切。

王爸開頭便說這篇長文「只能表達我心痛的萬分之一」，並述說2013年接到王力宏電話，說「和一位女子在一起」，「她說當時是月事後一週，然而兩週之後，她告訴力宏已經懷了他的孩子」，這是爭議點一；「起先她說不用擔心，她會獨自帶孩子，但是很快又改口說如果不結婚，她會爆料摧毀力宏的事業」，這是爭議點二。

王爸回憶：「當初家裡大部份認為這種威脅不能接受，長痛不如短痛，我是唯一贊成結婚的，因為我覺得必須保護孩子，而且事業也很重要，結了婚也許她會是個好妻子，結果竟然這是我一生最大的遺憾。」他痛訴，接下來的竟是七年的痛苦，包括近兩年地獄似的生活。

「這個婚姻從頭就是千瘡百孔，」王爸強調，即使最後兩年已經不能同住，但王力宏每天花幾小時「本人和孩子同在」，或實在外地時也用網上聯繫和孩子互動。即便王力宏勞心勞力、補東補西來維持婚姻，王爸王嬤也每天和孩子們互動保持他們成長正常，然而這份努力對於挽救「這段婚姻」仍沒有成效。

王爸指稱，李靚蕾發表的這份「長文」不是第一時間寫出，而是分居兩年來處心積慮的結果，「七年努力結果在」，卻還是沒有脫離(李靚蕾)一而再，再而三的威脅手段，「這是我最大的遺憾，當時沒有堅持取短痛而不長痛。」

王爸強調：「我不要求大家同情，只希望大家能客觀地分析」，希望大家了解此事已延續多年，離婚的程序也已近兩年，事實上雙方已簽字，女方有「數億台幣的要求，生活費，兩名菲傭，一名保姆及一名專用司機，再加孩子的生活費和教育費」，這一切都已同意交付，絕對沒有不支付她的可能。

王爸文末表示：「我們家世的傳統是和善待人，從力宏七年來的努力，應該可以看出他是什麼樣的人」，並指出分居也已兩年多，王力宏在此期間絕對沒有出軌之事（此則為外界熱議的爭議點三）。王爸最後為孫兒請命：「力宏不是敗類，他的孩子們也不該被灌輸這種印象。」