看到19日勇士作客出戰暴龍的先發名單，讓人懷疑這真的是聯盟龍頭嗎？由於勇士一口氣輪休包含柯瑞在內的5名球員，勇士今天竟然排出奇奧薩、達米安李、托斯卡諾安德生、庫明薩與盧尼的殘破先發陣容，光是缺席球員薪資，就占了全隊薪資87％。

根據勇士官方公布的傷兵名單，除了柯瑞列在輪休，卓雷蒙格林(右臀)、威金斯(左膝)、伊戈達拉(右膝)、歐托波特(左腳)等人都用小傷為由宣告缺席，加上觸發聯盟健康與安全協議停賽的普爾，以及下放發展聯盟的克雷湯普生與懷斯曼，勇士少了8人。

不得不提的是，這8名勇士球員的薪資總和是1.564億美元，占據這支位居聯盟最「貴」球隊團隊薪資1.789億美元當中的87％，代表勇士今天大部分付出的薪資都是白花的，但這也是沒辦法的辦法，畢竟最近聯盟傷病與疫情問題太嚴重了。

其實不只勇士今天先發名單讓人感到錯愕，陣中9人觸發聯盟健康與安全協議的籃網，今天出戰魔術也排出米爾斯、杜克、卡麥隆湯瑪斯、凱斯勒愛德華茲與布雷克葛瑞芬的先發陣容，只能說這些比賽花錢買票進場的球迷，應該算是相當無奈吧。