四大公投結果出爐，反萊豬、重啟核四、珍愛藻礁、公投綁大選都是不同意票高於同意票，四項公投案皆不通過。孫文學校總校長張亞中認為，此次公投失利有3個主因，並呼籲國民黨不應放棄此四項公投的立場，而是日後要以不同形式再戰，在立法院發揮監督的在野力量，才能讓人民感動，贏得信賴，永不放棄。

為宣講公投，張亞中全台跑透透，得知公投結果後難掩失望之情。他表示，不只是因公投的挫敗而難過，也不僅是因國民黨的團結不力而難過，而是為台灣社會竟然會因謊言矇蔽，全體理盲、無法分辨是非而難過。不過他也強調，國民黨沒有絕望的權利，還是要為四項公投的立場原則而努力，堅持在正確的道路上，繼續以救台灣的心，大家共同打拚。

張亞中也提出未來面對四項公投的戰略方針，呼籲國民黨的立法委員，應即刻在立法院推動通訊或網路投票，提高公民參與公投的便利性。面對民進黨宣示2025年能源配比，再生能源達20%的承諾，應嚴厲監督，並立法要求未履行此一政策宣示，即沒收相關政務官員的退休金，讓政客不敢再隨便信口開河欺騙人民；至於萊豬開放進口，國民黨立委應要求立法清楚標示「含萊劑」成分，供民眾消費時做選擇。在能源政策上，國民黨應該採行「減碳無煤、以核養綠」的政策，絕不讓步放棄，日後再戰。他相信，上述作法，一定可以獲得民眾的支持並給當權者壓力。

對於公投的失利，張亞中總結三個主要原因：第一，是一場不對稱戰爭，民進黨動用5800萬元特別預算，人民的納稅血汗錢，為民進黨一黨進行「反公投」的宣傳，坐著空軍免費專機，南北宣講，電視媒體掌握在綠營手上，使得正反方資訊完全不對稱。第二，戰略上被民進黨操弄為政黨對決，而使得四項公投議題完全失焦，欠缺理性討論，張亞中認為，當時應由公民團體站在提案第一線，國民黨站在第二線並全力支持，因國民黨自行提出兩項公投案，更方便民進黨將公投案操作成政黨與政黨的對決，目前藍綠政黨基本盤對民進黨有利，因此未來對民進黨不利的公共議題，民進黨均會將其操作為政黨對決。

第三，國民黨內對公投策略的舉棋不定及不團結，在民進黨已經將公投操作成政黨對決後，民進黨上下團結一致，可是國民黨的縣市首長態度卻是或而不支持，或而不表態，或而冷漠以對，這些縣市首長的言行儼然只是國民黨的「路人甲」，而非「戰友」，給了民進黨挑撥的空間，而對公投的結果產生了一定的影響。

張亞中說，當地方諸侯對公投案與黨中央態度有所出入或有疑慮時，黨中央應即刻邀集縣市首長聽取意見，進行溝通並協助化解其疑慮，當公投案在民進黨的操作下，已成為政黨對決後，國民黨應該想盡辦法讓全黨各成員立場一致，不容對手有見縫插針的機會。而他也強調，這次公投考驗台灣人民對事情客觀判斷的標準，相信在半年、一年後，再回頭看看今天的決定，一定懊悔萬分。