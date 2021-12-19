Outside the FIA Gala in Paris, one hour ago. #FIAPrizeGiving2021 pic.twitter.com/WN1Iqml2Qx — F1District (@F1District) December 16, 2021

今年在阿布達比決戰的F1賽車世界錦標賽在爭議聲中落幕，7屆冠軍漢米爾頓（Lewis Hamilton）衛冕失敗之後拒絕出席對手維斯塔潘（Max Verstappen）在巴黎的冠軍典禮，讓國際汽聯（FIA）的老總不悅，揚言對此「絕不寬貸」。

漢米爾頓開賽在第一個過彎就取得領先了，他在第14圈更換輪胎，在第21圈奪回領先，直到第53圈拉爾菲（Nicholas Latifi）撞車意外，接著官方的詭異調度消滅了漢米爾頓大半場的領先優勢，維斯塔潘趁機翻盤。

《Sunspots》報導，新上任的FIA總裁Mohammed Ben Sulayem引用規則6.6條表示：「身為一個賽車手，我能理解有情緒，但終究還是要守規定。他有違規嗎？我得去看清楚。與人為善是很簡單的，但如果有人違規絕對不能寬容。」漢米爾頓面臨罰款，以及下一季首場賽事起步格後退（Grid Penalty）的懲罰。

對於這次漢米爾頓與Mercedes的抵制，維斯塔潘說：「我能理解經過這種賽事之後，他接下來幾天會很不爽，但他要明白賽車就是會發生這種事。他應該回頭看看自己過去的成就，會讓他好過很多。他明年還可以繼續挑戰第8冠，我看不出他有任何放棄的理由。」在頒獎典禮的外面，有一輛廂型車掛著大螢幕，播放影片寫著：「我們支持漢米爾頓（WeStandWithLewis）」。