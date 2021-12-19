四大公投全沒過，外界批評執政黨砸重金動員，影響民意走向，但台北市4案同意票全領先，也被視為藍軍選市長的利多。被視為下屆台北市長熱門候選人的北市副市長黃珊珊，今批民進黨將理性公投化作是非題，沒有思辨過程，以後大家不討論直接講答案，對國家不見得有利，也認為北市結果是民意展現，應謙卑接受，不去想那麼複雜。

黃珊珊今晨陪同柯文哲出席台北馬拉松開跑鳴槍儀式，面對公投議題，她表示台北市接受資訊較充沛，且市民自主意識相對全台來得高，加上昨天天氣好，參與率高很正常，她認為看起來就是人民做的決定，是民主社會本來就會有的結果，大家應虛心檢討並將投票結果做為將來參考，不可把事情過度簡單化。

「這4個題目都不是是非題。」黃珊珊直言，從這次結果可看出，民進黨用很強的執政優勢在宣傳，將可能理性討論的議題簡化，但4案都可能是申論題，她憂心未來大家都不討論直接寫答案，沒思辨過程，對國家不見得有利，畢竟是非不是那麼簡單的事。

黃珊珊說，有部分人認為這是愚民政策，但她認為人民還是要獨立思考，做自己的主人，不能只看到簡單的東西，這樣的策略並不是成功的，倘若成功投票數應會超過一定比例，但顯然沒有，畢竟不表態的民眾也是種立場，意思是「我們不想再跟你們玩這種遊戲了」。

至於北市同意票多過不同意，是否會擔心牽動到2022市長選舉？她則說，不要想那麼複雜，因為公投結果就是人民意志的展現，應要謙卑的去接受結果，再去思考自己應該怎麼做。