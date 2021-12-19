男神王力宏被前妻李靚蕾爆料約砲、劈腿、召妓，優質偶像陽光形象一夕大崩壞。對此，氣質主播吳宇舒昨(18)日在臉書感嘆表示，她曾在14年前和王力宏一同出差，在寮國度過8天共事生活，當時曾大讚「美夢成真」，如今吳宇舒則感嘆「現在夢醒了」；她並貼出幾張與王力宏當年的合照，落落大方坦蕩蕩的態度贏得網友大讚，直說對比許多人看到渣男被爆料就猛喊「不熟」，吳宇舒此舉堪稱「最佳自清」示範。

吳宇舒2007年與王力宏接受「世界展望會」邀請，曾前往寮國進行8天的體驗生活，當時吳宇舒還大讚王力宏「私底下就像個大男生一樣」；據當年報導，當時一結束拍攝工作後，大家都累癱了，只有王力宏還精神奕奕，會頻頻找大家聊天；吳宇舒本人則透露，他們曾交換彼此心情，在同為公眾人物的情況下，王力宏相較之下反而辛苦許多，平時待在台北不太能出門，只能關在家裡。

吳宇舒PO出多年前專訪王力宏的照片。（圖／翻攝自吳宇舒臉書）

吳宇舒當年也曾在部落格中回憶這段故事：「難得近距離相處整整八天，也看到大明星的另一面，力宏就像個大男孩，很隨性，對人很客氣、很親切，這幾天對他來說，也是難得自由吧！感覺得出來，這一趟雖然很苦，但是他很開心，晚上常常跟我們聊到很晚，還不想回去睡覺。」

14年前，吳宇舒和王力宏曾一同到寮國體驗為期8天的生活。（圖／翻攝自吳宇舒臉書）

吳宇舒忍不住大喊：「力宏！我國中的偶像耶(4個心碎圖)，14年前能跟王力宏一起出差，簡直美夢成真好嗎！現在夢醒了！」網友也熱烈回應：「現在真的無語書了」、「沒有比貼出合照更好的自清了，有染的出事全都說“不熟”」、「這時候大家都急著撇清，妳算是逆流」，吳語舒還回覆說：「沒被撩到很不甘心(大笑)」。

39歲主播吳宇舒外型高挑美麗，形象專業清新，曾被票選為無名小站超人氣美女主播冠軍，也是PTT鄉民公認的十大最正主播，臉書高達24萬網友追蹤；她的播報風格台風穩健、氣質端莊，但私下個性其實很大方、親民，常分享衝浪、健身等辣照及生活點滴，堪稱超親和力人妻女神主播。