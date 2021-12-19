台股2021年迄今漲勢稱霸亞洲主要股市。對於2022年展望，群益金融集團預估在外資重新加碼半導體股、科技股、航運、台塑集團與金融股等指數成分股帶動下，將推升指數上探19900點新高，並看好科技類股5大成長主軸及4檔傳產及金融族群。

群益看好的5大成長主軸，包括電動車、半導體、物聯網與雲端產業、人工智慧AI、運輸業等經濟解封受惠族群，以及金融、水泥、鋼鐵、生技等4大傳產及金融族群。認為伺服器、5G手機及汽車為較具成長力的產品，而科技業的下波成長則要看物聯網及車電產業。

群益指出，由於氣候變遷因素，節能減碳成為生產活動中均要面臨的挑戰。受惠於半導體技術快速進展，晶片高效化為AI應用的發展開創無限可能，終端應用自動化、現實世界的虛擬與擴充實境（AR/VR）創造的「元宇宙」應用，都是未來科技發展的熱門方向。

隨著高速運算晶片發展日漸成熟，為終端產品智能化提供基礎運算平台，包括高階製程晶圓生產、異質化材料封裝技術、高層數IC載板、更高頻高速的基材及頻寬更高的傳輸介面等均將持續受惠，成為明年科技業最受矚目的焦點。

而今年全球汽車產業受供應鏈影響甚鉅，隨著明年零組件調整可望逐步平衡，車廠生產將漸入佳境。而全球減碳加速汽車電氣化發展，電池、電機、電控等三電為核心關鍵，相關零組件成長可期。自動化需求提升亦使軟體部分價值比重提升，亦為商機所在。

至於今年的長短料狀況明年預期將逐步緩和，使今年出貨不順的長料業者明年掌握度提升，包括機構件、軸承件、散熱件等業者營運有機會回溫。而今年飽受晶片缺貨之苦的網通產品業者，明年相關訂單出貨可望更順暢，營運表現亦將提升。

不過，近2年受疫情而帶動需求的PC、NB、顯示器與大尺寸電視等的產品，若疫情顯著降溫，則明年需求高位將難以持續，群益預期PC需求恐恢復年衰退狀態，使包括面在內的相關需求亦有降溫疑慮。

群益預期，台股主要產業類股中，明年以矽晶圓、砷化鎵、網通獲利看增46.6％、36.61％、33.34％最強。傳統產業獲利衰退幅度則較大，以面板、航運、台塑四寶分別將衰退38.44％、19.3％、15.05％最多。

而台灣科技業下波成長，群益認為要看物聯網及車電產業，主因電動車、萬物聯網等新需求加上中美科技戰，產能擴充恐跟不上需求，預估供需要到明年下半年才會接近平衡。而伺服器、5G手機及汽車是較具成長力的產品，預期明年將分別成長3％、8.6％、4.8％。

傳產方面，雖然有許多產業受疫情影響面臨低潮轉型，但也有產業表現特別突出。展望明年，全球經濟活動在全球疫苗施打率提升下將持續復甦，配合美國減債及通膨升息議題、全球碳中和政策施行，群益雖預期傳產獲利衰退幅度較大，仍有族群表現可期。

群益認為，水泥作為碳中和的先驅產業，獲利可望維持高檔。鋼鐵則因產業供需結構改變，業者可望進入穩定獲利時代。最後，美國拜登政府欲改善高藥價窘境，台廠生技族群商機可望浮現。金融股則受惠獲利穩定、保值抗通膨，明年股利政策值得期待。