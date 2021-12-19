踏入冬天正值流感及過敏高峰期，加上最近疫情也有機會再次爆發的跡像，而且在年末的各大購物節的下殺優惠加持下，空氣清淨機成為了最近熱銷的家電之一，像在神腦國際中今年到目前為止，空氣清淨機的銷售也成長約10%，而全國電子更表示，今年隨著秋冬而來的空汙影響下，帶動了多個擁有訴求除菌功能如SHARP、Honeywell等品牌空氣清淨機銷量有兩位數的成長，燦坤也看到空氣清淨機商品在10月以來的整體銷售明顯成長，客單價更明顯拉抬，可見民眾不僅對於空氣清淨機的需求越來越高，也願意投資去買更高階的機種。

全國電子的COWAY綠淨力噴射循環空氣清淨機，2萬3800元，原廠登錄保固送Coway 環禦升級空氣清淨機AP-1512 HHW。（全國電子提供）

全國電子的SHARP 日本原裝水活力AIOT空氣清淨機KC-JH71T-W，原價1萬9900元，特價1萬7910元，31日前原廠登錄送SHARP魔方自動除菌離子產生器。（全國電子提供）

過去空氣清淨機多主打過濾空氣中的塵埃、PM2.5等功能，但近年就漸漸的升級至過濾過敏源、甲醛等功能，到了疫情爆發後，更是有更多主打訴求除菌，可抑制如H1N1、冠狀病毒等功能的機種如雨後春筍般推出。而全國電子也分享到，因著疫情爆發，民眾長待在家中的時間變長，因此變得比過去更注重空氣品質與個人衛生，而病毒最常經由飛沫傳染，尤其在空氣不流通的密閉空間中更容易傳播，因此不少消費者為了守護居家環境，都開始紛紛入手擁有除菌功能的空氣清淨機，甚至連公共場所，像診所、餐廳等也有不少商戶添購了除菌型的空氣清淨機。

全國電子的大金高階加溼清淨機MCK70VSCT-W，原價2萬800元，特價1萬9800元。（全國電子提供）

燦坤的LG 360度單層空氣清淨機寵物功能版，會員價2萬6800元，31日前門市體驗享優惠價，再享TK獨家好禮送。（燦坤提供）

因此據全國電子的觀察就發現，消費者購買空氣清淨機時，也逐漸轉往中高單價商品入手，而且更成為銷售主力，代表民眾購買時注重的，已經不一定是CP值，而是越來越重視功能、品質以及清淨機所帶來功能上的好處。而神腦國際就表示，雖然原本台灣秋冬空汙嚴重，空氣清淨機已漸成家庭必備清潔類家電之一，再加上受到新冠肺炎疫情影響，消費者挑選空氣清淨機的重點及要求也逐漸提高，像換氣效率CADR值、濾網、抗菌、噪音和耗電率等，都成為了選購重點。燦坤也提到，消費者購買時會開始重視有效濾除有害物質等訴求，特別是病毒、甲醛、寵物毛髮等，都是消費者會考量自家需求而入手的重點。

燦坤的Honeywell InSightTM 5150空氣清淨機HPA5150WTW，會員價6990元，31日前特價5990元，再享登錄送好禮+TK獨家好禮。（燦坤提供）

燦坤的Dyson 三合一甲醛偵測涼暖智慧空氣清淨機HP09，會員價2萬8900元，31日前滿萬折千，再享登錄送好禮。（燦坤提供）

而去年行政院消保處也公布，空氣清淨機的潔淨空氣提供率(簡稱CASR)排行，顯示出不是越貴的機種，清淨效果就越厲害。全國電子就推薦了大金高階加溼清淨機，其擁有雙重閃流放電功能，訴求內部2倍速度分解有害氣體、異味，及濾網上的細菌，另外還有SHARP的空氣清淨機，獨家自動除菌離子技術，經由第3方機構實證，不僅可有效抑制浮游型病毒，針對附著型病毒也可有效抑制 ，全方位守護居家空氣，還有獨家專利技術，Plasmacluster自動除菌離子有效抑制病毒、細菌、PM2.5、過敏原、黴菌等有害物質。

神腦國際的伊萊克斯 FA31-202GY 抗菌空氣清淨機，原價8900元，特價6900元，獨家送濾網。（神腦國際提供）

神腦國際的伊萊克斯PA91-606DG瑞典高效能抗菌空氣清淨機，原價2萬7900元，特價1萬9900元。（神腦國際提供）

至於燦坤就推薦了LG 360度單層空氣清淨機的寵物功能版，為針對家中有毛小孩的機種，不僅下層吸力增強70%、毛髮附著率提升35%，更擁有光觸媒濾網讓除臭效果提高55％，以及奈米離子產生器，測試結果指出可消除H1N1、肺炎鏈球菌等病毒，還有Honeywell InSightTM 5150空氣清淨機，為美國過敏專科醫生No.1推薦，H13醫療等級HEPA濾網。而神腦國際就主打銷量位居第一名的伊萊克斯清淨機，擁有各個價位的款式供消費者去選購需要的機型、功能，更有高效能抗菌的機種，而且外型採北歐風的溫暖設計，更能輕鬆融入居家美學當中。