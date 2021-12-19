45歲「優質偶像」王力宏2天前認與老婆李靜蕾離婚，事後女方打破沉默，以千字文指控是被離婚，且長期遭到王家人羞辱、冷暴力，更大爆王力宏約炮、召妓，讓他長期經營的正面形象全毀，不料今凌晨，王力宏父親跳出來反控李靚蕾當年懷孕挾胎兒逼婚，離婚時還要求上億台幣、兩個菲傭、一名保母及司機，還澄清兒子「不是敗類」，這份救子親筆信一出，網友卻直呼根本提油救火，「真是刷新三觀」。

在李靚蕾發長文控訴王力宏在婚姻中的誇張行徑後，等不到王力宏開口，倒是他的父親王大中先發聲，寫下親筆信表示在2013年，李靚蕾告訴王力宏她懷孕了，一開始說不必擔心她會自己獨力養小孩，之後改口說不結婚就爆料摧毀其演藝事業，這門婚事全家都反對，僅有王大中贊成，「結果竟然這是我一生最大的遺憾」。

王父更說兒子這些年生活痛苦不堪，尤其這兩年宛若身處地獄，批評女方長期處心積慮醞釀才寫下這篇毀滅文，強調兒子跟媳婦已分居2年多，「力宏在此期間絕對沒有出軌之事」，但隨後李靚蕾回應了，表示等不到丈夫道歉，卻等到年事已高的公公要出來替45歲的兒子說謊，覺得非常心寒。

王父的親筆信曝光後，眾網友看了非但沒改觀，反倒群起痛罵，傻眼王力宏都45歲當3個孩子的爸了，還要靠老父親營救，「該有的擔當都沒有，現在卻要自己爸爸、孩子的阿公出面解釋！提油救火呀」，更說王父是豬隊友「把人家肚子搞大卻說人家逼婚」、「把女生肚子搞大後來怪女生？又一直說人家拿多少錢？？拿錢扶養小孩子有錯嗎？」，也覺得李靚蕾5年生3胎其實非常辛苦，「不懂他(王力宏)到處勞心勞力勞在哪？」，直言王家是高學歷家庭，「怎麼一點倫理道德都沒有，真是刷新三觀」、「好可怕的公公」。