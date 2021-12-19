2021年台北國際馬拉松路跑賽今（19日）清晨6時30分自市民廣場前鳴槍開跑，北市消防局分別接獲通報，目前共有3名跑者因身體不適昏倒，獲報後均緊急送醫搶救。

台北馬拉松今晨從市民廣場前鳴槍起跑，今晨仍舊低溫，台北市消防局約在8時10分獲報，有名年約30歲男性跑者，在中山北路、農安街口突然身體不適倒地不起，救護人員趕抵急救，一度沒生命跡象，但送馬偕醫院後已恢復生命徵象。

此外，在中山橋旁的台北市立美術館前，也有名跑者昏厥倒地，送醫急救中。而在9時許，南京東路與光復北路口，又有20歲男跑者身體不適，一度昏迷命危，經送國泰醫院急救，已恢復生命跡象。

台北馬拉松自自市政府市民廣場起跑，行經仁愛路、信義路、中山南(北)路、堤頂大道、麥帥二橋、環東大道、成美左岸河濱公園、觀山河濱公園、迎風河濱公園等路段，賽道末段進入松山區，由基六號水門進入市區道路後，沿塔悠路、健康路、三民路、南京東路五、四段進入終點區。