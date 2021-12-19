四大公投結果出爐，反萊豬、重啟核四、珍愛藻礁、公投綁大選都是不同意票高於同意票，四項公投案皆不通過。台北市議員羅智強昨在臉書表示，「難過，一個晚上就好。不要氣餒，繼續奮鬥」。今（19）日他宣布，決定在議會休會後，展開400公里徒步謝票。

羅智強今在臉書喊話，他的字典裡沒有「灰心」、「放棄」，只有「奮鬥」、「制衡」，因此決定在議會休會後，展開400公里徒步謝票，從台北走到高雄，感謝所有為民主制衡，不放棄、不灰心、繼續奮鬥的夥伴。

「跌到再站起來，挫折繼續奮鬥」，羅智強說，民主制衡是一條沒有盡頭的路，不管民進黨或執政黨，任何政黨執政，台灣都需要制衡力量，永遠不要忘記，絕對的權力使人絕對的腐化，這是不變的人性鐵則，沒有制衡，就沒有民主。

羅智強也說，贏了，不用驕傲；輸了，就把腰彎得更低，「執政者用金山銀彈大內宣，我們就用兩條腿一步一腳印的好好的感受台灣」，「我就是愛台灣，台灣就像我們的父母，台灣就像我們的孩子，你會因為父母、孩子一時不如我們的意，就放棄對他們的愛？放棄對他們的責任？」

羅智強表示，為民主制衡而走，這也是他向所有繼續奮鬥的制衡夥伴的致敬，並喊話「謝謝大家，我們縱貫路見，為台灣向前行」。他也預告，議會大約1月上旬休會，暫定1月10日出發。