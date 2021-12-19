便利超商的麵包受到多民眾喜愛，口味也越出越多，一名網友日前在網路問大家，超商麵包的王者是誰？而他心中的第一名是蛋黃奶香麵包，一星期回購三次以上，釣出許多熱愛這款麵包的同好，此外，起司貝果也是眾人推薦首選，兩者並列超商麵包之王寶座。

原PO心中的超商麵包第一名是蛋黃奶香麵包，一星期回購三次以上。(翻攝自Dcard)

一名網友17日在Dcard發文，分享他最愛的超商麵包「蛋黃奶香麵包」，是他心中的超商麵包之王，並直呼這麵包超經典又好吃，一星期買3次以上，沒吃的那幾天是因為架上缺貨，且加熱後更讚，麵包裡蛋黃奶味香氣會跑出來，搭配一杯熱咖啡又是一大享受，同時好奇問大家心中的超商麵包之王是誰。

在網友們熱烈討論下，蛋黃奶香麵包和起司貝果獲得最多人喜愛，併列超商麵包之王，「蛋黃奶香看起來超像經典台式麵包，吃起來不得了」、「吃過之後只要看到都把架上的掃下回家吃」、「這個微波後蛋黃餡超級香，麵包還可以一絲絲吃超好吃」、「起司貝果！」「起司貝果真的超級好吃」、「起司貝果微波一下再吃整個升天」。

其他也有網友推薦青蔥肉鬆麵包捲、墨西哥巧克力、克林姆麵包、菠蘿麵包、紅豆麵包，都各有擁護者。