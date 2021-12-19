疫情衝擊，除了電商快速成長以外，OMO（虛實整合）浪潮也加速發展，本土開店平台Cyberbiz表示，疫情過後「全民電商」時代來臨，看好新零售的趨勢將持續，近期切入電子票券市場，為品牌官網拓展電子票券商機。

展望2022年，CYBERBIZ執行長蘇基明表示，將與社交媒體結合強化OMO體驗，同時也將把營運觸角延伸至東北亞、歐洲等地。

Cyberbiz成立於2014年，是台灣本土的一站式開店平台，提供品牌官網、智慧倉儲、智能POS等服務，目前已經協助超過2萬個來自不同產業的品牌，解決串聯虛實通路過程中遇到的痛點。

以2021年來說，Cyberbiz拓展營運以及業務版圖，年初率先推出Cyberbiz Global，將帶領品牌進軍國際，主要以北美為優先落地的市場。隨後看準網購市場物流痛點，再推出CYBERBIZ NOW快速到貨服務，滿足「隨買即用」的消費需求，同時也與即時外送平台foodpanda合作，最快30分鐘內即可配送到家，提供商家更多更快的物流選擇。

近期Cyberbiz則指出，疫情帶動零接觸商機，也讓電子支付與票券市場發展逐步成熟，Cyberbiz觀察指出，商家在經營電商時除了商品以外，同時也有販售課程與服務等遞延性商品需求，因此推出CYBERBIZ TICKET，當消費者成功購買電子票券後，系統即會發送核銷使用的QR Code給消費者，消費者以此可直接至線下門市核銷兌換。

Cyberbiz表示，目前電子票券解決方案推出後，已獲得宏亞食品旗下「巧克力共和國」率先應用，另外，宅配通旗下電商平台「大嘴鳥易購」也採用，未來將提供長期合作的契約客戶販售商品券，並且推出機場託運等服務的電子票券。

展望2022年，Cyberbiz將有三大營運規劃，一是將持續深化OMO，且將同步結合社交平台，讓消費者透過如直播、聊天等就能購物。第二則是將優化現有服務，旗下CYBERBIZ App Store將積極拓展策略夥伴。另外，Cyberbiz明年也將從台灣出發，將市場擴展到東北亞、歐洲等地，迎接疫後全民電商時代。