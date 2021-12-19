台中市西屯區中清路上的牛埔橋跨越港尾子溪，因上游段尚未辦理拓寬整治，牛埔橋河道通洪空間不足，導致週遭時有淹水困擾，市府建設局啟動橋梁改建解決地方夢魘，為縮短交通黑暗期，採用「全橋封閉」及「新設鋼便橋改道」方式辦理，有效縮短7個月工期。

建設局長陳大田提醒，從今年12月21日起至明年12月8日起全橋封閉，用路人途經此處，請配合交通指揮改道行駛。

陳大田指出，為維持該處交通需求，此次改建工程原規畫交通維持採「半半施工」方式辦理，即封閉一半道路施工、另一半則開放通行，減少對民眾進出的影響。

因牛埔橋位處交通要道，經與地方研議後，採納地方意見調整為全橋封閉，搭配新建鋼便橋方式改道，可維持交通並降低民生影響，且有助全橋拆除施作及大幅提升施工效率，中清路交通影響期間減少7個月，降低交通黑暗期。

建設局說，牛埔橋自今年12月21日起封閉至明年12月8日，往市區南下方向須改道至經貿十街，行經水湳經貿園區通往市區；往大雅、國道北上側，用路人行駛黎明路至臨時鋼便橋，再由經貿九路轉回中清路北上。

部分公車配合調整停靠位置及行駛路線，請用路人注意沿路改道告示，配合交通指揮提早改道行駛，確保行車安全。