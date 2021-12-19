近年外送平台崛起，不少人加入外送員行列。一名曾在竹科工作6年的工程師，受不了工時太長，工作時又精神緊繃，向公司提離職，開始跑外送，不僅個人時間變多，一個月收入也沒有比較少，令他後悔「我幹嘛不早點離職」。這段經歷曝光後，引發網友贊同，認為台灣許多慣老闆，才會導致路上這麼多外送員；更有人透露自己也曾經和原PO一樣是工程師，現在也在當外送員。

原PO近日於臉書社團《外送師ㄟ543》表示，自己曾在新竹科學園區當工程師6年，每天沒日沒夜地加班，超長的工時讓他終於受不了，向公司提出辭呈，離職後他投入外送平台當外送員，抱著邊做邊找工作的打算，沒想到外送員的生活，讓個人時間變多，他忍不直呼「沒有老闆，能自由上下班的感覺也太爽了吧！」

原PO說，平日除了跑外送員外，白天的時間還會投資買股票，也會額外接Case幫忙寫程式，一個月的收入並沒比在竹科當工程師賺得少，「我超後悔，幹嘛不早一點離職啊！」

貼文曝光後，引發不少網友留言，「所以路上的外送員才越來越多，台灣主管、老闆太刁難了」、「一堆老闆真的是把員工當狗在罵」、「超級同意」、「看盤看到下午一點再出來跑」、「我也曾經過原PO那樣的生活，現在在當外送員」。