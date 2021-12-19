台達電子(2308)宣布以8890萬美元(約合新台幣24億7142萬元)、透過子公司Delta International Holding Limited B.V.收購UI Acquisition Holding Co.取得全球電子業製造組裝及精密自動化設備公司Universal Instruments在世界各國的公司及子公司。

Universal Instruments位於紐約州康克林區，是總部位於美國的百年企業，提供自動化精密加工方案，成立百年來一直堅持技術的研發創新，目前在自動化領域已有超過500個專利，客戶涵蓋全球知名企業，領域廣泛、包含汽車、電腦、醫療、精密製造等行業，尤其專精於印刷電路板組裝高速貼片技術(surface mount)、精密異型插件技術(Odd-form insertion)等電子行業組裝解決方案，為全球客戶提供近30000套的設備系統，其自動化精密加工方案符合高端應用所需之高精高速搬運、組裝以及檢測等製程需求。

台達執行長鄭平表示，工業自動化市場龐大，電子製造行業向來是台達聚焦的重點。Universal Instruments在電子製造業建立了卓越的口碑與長期合作堅實的客戶基礎。其累積多年的核心技術與精密機械，結合台達現有的自動化設備能力，將能為電子組裝業的客戶提供產線的完整解決方案，提升產能的同時也管理產線的碳足跡；此外，Universal Instruments開發標準設備機台的豐富經驗及多元的自動化技術，更能強化台達相關產品開發的流程與速度，穩固台達邁向新世代智能製造之路的腳步。

此外，Universal Instruments發展建構先進製程實驗平台(Advanced Process Lab APL)，在產品開發過程包含雛型、製程開發、數據分析以及先進組裝等不同階段，提供客戶不同的協助，此次收購後，將能強化台達在電子組裝與精密工業的自動化方案佈局，同時整合雙方研發及銷售資源，加速台達在電子產業智能製造的全面化完整布局。

Universal Instruments執行長Jean-Luc Pelissier表示，台達長期以來一直是Universal Instruments的客戶與合作夥伴，台達不僅在全球營運規模、亞洲市場影響力、智能製造等面向深具實力，更對電子行業自動化需求有著深刻的暸解，這對Universal Instruments的技術發展和營運目標都有很大的助益，在這個充滿獨特性的結合之後，雙方都將延續業務面的擴充，提高全球影響力，並在供應鍊和生產基地的布局上互補，從而使所有的客戶都獲益。

台達表示，此案之完成取決於交易合約交割條件成就，包括取得相關核准，交易完成後，Universal Instruments 將繼續營運，原管理團隊也將持續帶領公司發展。