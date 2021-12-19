有多急？一名男網友分享，他自新竹搭乘客運前往台北，遇上一名阿姨公然在車上更換「衛生棉」，不僅大剌剌露出肉色的屁股，甚至還把換下的垃圾塞在椅背置物網，讓他大開眼界。

「阿姨可以不要在客運上換衛生棉嗎…」這名男網友18日在論壇《Dcard》閒聊板發文，稱日前他搭乘客運自新竹前往台北，眼角餘光卻突然瞄到前方位置有肉色的東西，原本以為是遇上「下半身失蹤」的漂亮姐姐，沒想到眼前的畫面讓他嚇傻。

原PO說，他仔細一看才發現，竟是一位阿姨正在脫褲子，而阿姨的右手拿著衛生棉，在位置上動來動去，為了喬姿勢還改成側坐，屁股直接外露朝向走道，最後阿姨還把換下來的衛生棉塞在椅背的置物網中，噁心又沒公德心的行為讓原PO此生難忘。

文章曝光後，不少網友嚇傻回應，「好噁心，你的眼睛沒事吧？好傷眼」、「客運不是都有廁所嗎……」、「哇靠感覺超多細菌」、「清垃圾司機大哥也辛苦了」、「？？？當眾換衛生棉？？？？？？沒有最扯只有更扯」、「我要吐了」。

還有網友在留言區分享，先前搭公車時遇上乘客沒忍不住，不小心直接在車上大號，最後把排泄物留在車上就走了，整台車被臭味薰到不行，司機則繼續開。