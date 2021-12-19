Google旗艦機種Pixel 6系列熱賣，根據市調機構Wave7 Research資料顯示，在Pixel手機銷量最大的美國市場，Pixel 6系列在電信業者通路的市佔率達3～5％左右，不僅是近年來新高，並有機會成為美國智慧型手機三哥，在電信業者通路的市佔率遠勝去年Pixel 5的1～2％。

Google自從投入自有品牌智慧型手機Pixel後，除了Pixel 3銷量還可以之外，後續幾款可說每況愈下，Pixel 5與5a更是創下新低，不過Google今年旗艦機種Pixel 6系列挾著搭載Google開發、專為加速AI與機器學習處理而設計的首款智慧型手機處理器平台Tensor，銷售量終於創下佳績。

以Pixel手機銷售最大市場美國來說， Pixel 6系列完整上市開賣第一個月份就是11月，根據市調機構Wave7 Research資料顯示，Pixel 6系列在美國電信業者通路銷售量佔有率拉高至3～5％，比起去年Pixel 5與5a在美國開賣時，在美國電信業者通路佔有率僅有1～2％來說，明顯高出許多，是近年來新高，有機會排上美國第三大智慧型手機品牌。

雖然Pixel 6系列銷售開出佳績，可是比起美國智慧型手機一哥蘋果、二哥三星，在美國智慧型手機市場佔有率長期分別在50％之上、20～30％之間來說，三哥Pixel與一哥、二哥之間的差距還是有點大。

Wave7 Research進一步指出，Pixel 6系列在美國電信業者二哥Verizon的通路賣得最好，即使Pixel 6系列10月下旬才開賣，10月在Verizon通路的市佔率已有3％，11月更跳升至5％，而Pixel 6系列10、11月在美國電信業者一哥AT&T通路市佔率都在3％左右，三哥T-Mobile則有2、3％。

Google自從被Pixel 4系列受到銷售不如預期影響，開始嚴控產量，並以零庫存為最高指導原則之一，以去年的Pixel 5為例，由於規格與定位都屬於過渡性產品，供應鏈透露訂單量僅有200萬支上下，不過被Google內部高度看好的Pixel 6系列，兩款合計訂單量便躍升至450萬支。