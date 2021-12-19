民進黨台北市長到底要推派誰出征，目前人選還在評估中，從原本的大熱門陳時中，到後來陸續傳出林右昌、鄭麗君、林佳龍都有不少支持者，近日傳出的「刺客」謝震武更是引起不少討論，雖然謝震武已經在節目上公開回應，未來他的身分只有主持人、律師，明確表態不會參選台北市長，但他的專業背景和好形象，讓拱他參選的呼聲不小。陳時中聲量高、爭議多！？欲批綠袍選台北市長仍是未定數

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/09/16~2021/12/15）調查統計，目前傳出的民進黨五位台北市長可能參選人網路聲量：

第一名 陳時中 93萬8153筆

第二名 林佳龍 9萬2337筆

第三名 林右昌 6萬3080筆

第四名 謝震武 1萬1617筆

第五名 鄭麗君 4488筆

從網路聲量來說，在全面性議題方面，陳時中具有絕對優勢，每日疫情記者會、媒體報導、網友討論，皆使得陳時中熱議度居高不下，在邁向參選的路上，曝光度是五人之中最高，具有相當大的優勢，但曝光的議題若無法加分，反而還扣分，恐怕就會造成一些影響。

聲量第二名為林佳龍，傳出黨中央已數次徵詢意願，但林佳龍未給出答案，有沒有機會出征，仍是未定數，反倒是在林靜儀補選議題上，林佳龍頻頻支持力挺，並批評顏寬恒等等，創下不少討論。聲量第三名的基隆市長林右昌，有意前進台北市過去已有所聞，近期打出基隆輕軌、基隆捷運議題，和柯文哲隔空開罵也讓林右昌搶到不不少版面，更被外界視為「前進台北市的起手式」，不過，任期尾聲基隆捷運又開始被提出積極討論，是政治炒作衝聲量，還是施政建設最後衝一波，也是網友熱議重點。

誰能披綠袍參選台北市長？ 網路好感度謝震武穩坐冠軍

進一步觀察分析五人的網路好感度，網路聲量不高的謝震武律師，卻在好感度上殺出重圍，坐上冠軍寶座，甚至遙遙領先其他可能性人選，主因在於法律專長背景，長年以來主持政論節目、法律性節目都讓謝震武獲得不少好評，因此即使他的網路聲量不高，但網友給他的正面評價高於負面評價，讓謝震武的網路好感度比值達1.16。

網路好感度第二名為林右昌，身為執政縣市首長，在政策領導發聲上擁有主動話語權，基隆捷運雖然有不少網友批評，但林右昌火力全開、全力反擊柯文哲「不要撈過界」，讓他獲得不少不錯評論，順勢拉抬網路好感度。

至於聲量高，爭議話題也高的陳時中，雖然慢慢從前一陣子的「脫罩嗨歌」風暴走出來，但好感度比值0.67，明顯距離謝震武、林右昌仍有一段差距，在選台北市長的議題上，恐怕沒有太大優勢，原本大熱門人選，如今看來恐怕還得加把勁。接下來是鄭麗君和林佳龍，兩人的網路好感度排名第四、第五，相對較低，兩人沒什麼特定議題引發熱議，若真心想選台北市長，卻無法主動創造議題，或是「跟風」別人的話題蹭聲量、激出好感度，想在競爭激烈的名單中出線，披綠袍出戰，恐仍待努力。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年09月16日至2021年12月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『謝震武、陳時中、林右昌、林佳龍、鄭麗君』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。