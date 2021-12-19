「錢不是問題！」一名日客不滿搭同段路線凌晨叫車只要495元車資，傍晚路邊攔車卻要620元，懷疑司機繞路坑他，在路邊吵翻天，桃園警分局景福所長吳政哲曾學日語1年，獲報協助翻譯，並打開叫車系統計算車資印證，說服日客，成功化解語言不通的糾紛。

桃園警察分局景福派出所18日16時許，接獲民眾報案，指稱一名計程車司機跟客人在路旁爭吵，巡邏員警謝昇峰與林怡菁立即趕往現場處理，只見兩人雖語言不通卻吵得面紅耳赤，幾乎要上演鐵公雞。

員警瞭解發現，計程車司機李先生表示日客搭車到達目的地後，車資為625元，自己只收620元，對方不知為何卻比手畫腳嫌貴，只願支付500元，還指責他繞路加價，李先生表示依據導航地圖行駛，為節省客人時間及費用避開堵車路段，停車時還只收整數，錢少收沒關係，竟然還被斥責刻意繞路，實在是氣壞了。

日客川田先生則出示單據表示，早上搭車費用才495元，傍晚同路線卻多出125元，擺明是繞路多出來的費用，強調錢根本不是問題，是司機的態度讓他不高興，兩人雞同鴨講又吵起來。

員警將兩人帶返回派出所內，所長吳政哲曾學日語1年，協助兩人進行三方溝通，解釋運將是為了避免傍晚交通尖峰時間堵車，改遵循導航指引走山路，絕非故意繞路，並透過叫車系統免費計算車資程式印證給日客看，經過所長翻譯說明各自立場，兩人才發現因為語言不通發生誤會，川田先生自願補足差額後，兩人握手言和，事件圓滿落幕，對於員警的熱忱協助均表達感謝之意。