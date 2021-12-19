核廢料永遠放新北？侯友宜：請中央拿出魄力解決 10:212021/12/19 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 核廢料永遠放新北？侯友宜：請中央拿出魄力解決。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 核廢料永遠放新北？ 侯友宜：請中央拿出魄力解決 訂閱影音： 中時新聞網 核四公投領銜人黃士修批評新北市長侯友宜消極態度「造就了核廢料永遠放在新北市的政治現實」，新北市長侯友宜今表示，核廢料處理是中央權責，中央要積極面對，請中央拿出魄力解決解決核廢料。 侯友宜說，公投既然做一個決定，新北市在四項公投，三個同意一個不同意，核廢料歷經很多政府都說要處理，但是卻一擺40年，承諾無法兌現，中央積極面對，才是守護國家安定，讓能源可以往前走的重要關鍵。 四大公投全輸 藍抓戰犯點名侯友宜 蘇貞昌：國民黨內部風波沒評論 1218公投》四大公投今登場 投票率成關鍵 藍綠天王猛催票 侯友宜：一定去投票 希望你也去 #核廢料 #解決 #永遠 #侯友宜 #中央 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1218公投》侯友宜怒斥公投玩成這樣 真不可取 04:102021/12/18 焦點要聞 決戰1218》公投同意落後 網友心急湧侯友宜臉書「出氣」 18:312021/12/18 政治 決戰1218》侯友宜投票時「一動作」引關注 本人回應了 09:092021/12/18 政治 不去選前之夜竟來這！媒體人曝「這一點」將讓侯友宜變更強 07:002021/12/19 政治 決戰1218》四大公投藍營全軍覆沒 侯友宜：我願意承擔 20:282021/12/18 政治 決戰1218》選前之夜縣市長未到場 朱立倫現身投票「4字」神回 09:022021/12/18 政治 決戰1218》公投如不符藍營期待怕失去選票嗎？侯友宜6字回應 09:382021/12/18 政治 黃士修批侯友宜 憂此後恐再無公投 04:102021/12/19 焦點要聞 決戰1218》馬英九趕早鳥投票 洪秀柱稱投票率很重要 11:082021/12/18 政治 四大公投 民進黨慘勝 04:102021/12/19 焦點要聞 「朱立倫是時候整合中間派」 廖達琪：開鍘侯友宜只會讓黨走入歷史 20:562021/12/18 政治 政治熱門新聞 決戰1218》藍軍是怎麼輸的？黃暐瀚爆原因 - 政治 決戰1218》公投過後 郭正亮預言台中第二選區結局 - 政治 決戰1218》桃園4項公投同意遠大於不同意 鄭文燦說話了 - 政治 決戰1218》藍營公投大敗主因？ 郭正亮發現一件事：他是大贏家 - 政治 決戰1218》為何民調失準？游盈隆親曝原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。