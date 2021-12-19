核廢料永遠放新北？ 侯友宜：請中央拿出魄力解決

核四公投領銜人黃士修批評新北市長侯友宜消極態度「造就了核廢料永遠放在新北市的政治現實」，新北市長侯友宜今表示，核廢料處理是中央權責，中央要積極面對，請中央拿出魄力解決解決核廢料。

侯友宜說，公投既然做一個決定，新北市在四項公投，三個同意一個不同意，核廢料歷經很多政府都說要處理，但是卻一擺40年，承諾無法兌現，中央積極面對，才是守護國家安定，讓能源可以往前走的重要關鍵。