台中市勞工局與通訊軟體LINE旗下團隊「LINE熱點」合作，協助視障按摩據點數位轉型，呼籲外界送愛心、挺公益，看到視障朋友的專業亮點。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

現代人生活壓力大，養生紓壓輕鬆，恢復精神與疲勞，也有逾來逾多選擇，台中市政府勞工局輔導的89處優良視障按摩據點，遍及全市23個行政區，今年勞工局與通訊軟體LINE旗下團隊「LINE熱點」合作，協助視障按摩據點數位轉型，從傳統行銷轉往數位行銷，期望透過社群，讓更多的消費者看到他們。

勞工局參考星級旅館、遊樂園、觀光工廠等評鑑機制，領先全國首創視障按摩據點評鑑以來，評選出89處優良視障按摩據點，其中14處為今年新增的新據點，並於日前由台中市政府勞工局公開表揚，相關作法及評分標準更為其他縣市效法。

勞工局透過「LINE熱點」團隊推動公益專案，協助台中市優良視障按摩據點在LINE服務頁面中建置數位店家，並以店家查找技術、定位功能、距離排序及我的收藏等功能，使用者只要一機在手，打開LINE熱點就能輕鬆搜尋所有優良視障按摩據點。

市府說，LINE熱點團隊推出的以LINE中便利的查找服務，與台中市勞工局攜手合作協助視障者就業，並呼籲外界送愛心、挺公益之外，期待大家看到視障朋友的專業亮點。

勞工局長張大春表示，今年度許多業者因為疫情三級警戒停業，視障按摩也被波及，市府協助視障按摩師施打疫苗外，思考協助其數位轉型，與LINE熱點合作只是個開端，台中市優良視障按摩據點按摩師全數施打完2劑疫苗，能提供相對安全、技術優良及放鬆舒適的環境，希望民眾可以給予更多的支持。