京站的周年慶正如火如荼進行中，今年耶誕更特別推出最殺折扣至1折起，全館於26日前享滿3800送400，3C、家電滿萬送500的活動，而22日到26日期間再推Q卡友於全館消費單筆滿2500元，扣Q點25點現抵250元，於珠寶、名品、2樓設計師服飾則享單筆滿5000元、扣50點現抵500元優惠，25日前持當日館內開立發票，在1樓卡友商務服務中心即享限量包裝禮品服務，另周年慶的滿5500元即抽小豪宅免費住5年、月月抽5000儲值金，及26日前抽豪華露營遊活動將持續舉行。
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