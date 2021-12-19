京站的LAURA MERCIER迷你眼彩禮盒，原價2013元，特價1080元，單筆消費滿4500元贈香草巧酥刷具包、煥顏凝露、煥顏透明蜜粉。（京站提供）

京站的Michelle Park簡約素面後空尖頭跟鞋，原價4880元，特價990元。（京站提供）

京站的周年慶正如火如荼進行中，今年耶誕更特別推出最殺折扣至1折起，全館於26日前享滿3800送400，3C、家電滿萬送500的活動，而22日到26日期間再推Q卡友於全館消費單筆滿2500元，扣Q點25點現抵250元，於珠寶、名品、2樓設計師服飾則享單筆滿5000元、扣50點現抵500元優惠，25日前持當日館內開立發票，在1樓卡友商務服務中心即享限量包裝禮品服務，另周年慶的滿5500元即抽小豪宅免費住5年、月月抽5000儲值金，及26日前抽豪華露營遊活動將持續舉行。