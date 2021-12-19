統一時代百貨台北店的KIEHLS聖誕限量組合，價值6860元，特價6000元。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店的YSL聖誕限量迷你情挑誘光水唇膏禮盒，推薦價2400元。（統一時代百貨台北店提供）

不少消費者都會選擇在耶誕節時到百貨公司吃大餐、買禮物，而各大百貨也為了在年末最後一波優惠檔期搶客，紛紛祭出優惠之餘，更在耶誕節當天推出特別活動；統一時代百貨台北店就在明年1月2日前推出第二波的「愛Sharing」優惠，全館指定滿3000送300，持icashPay、icash 2.0、OPEN錢包支付滿6000加送300，icashPay綁定聯名卡滿6000再送100，得同最高享6000送1000優惠，另25日耶誕節當天更祭出會員招待日，推出五大好禮送給每位會員，包括BEING spa經典超星級120分鐘體驗、免費享用頂級料理等活動，再攜手館內47家品牌推出驚喜6折起等超值品牌日活動，當日於專櫃不限金額消費，再招待CITY PRIMA精品咖啡1杯，即日起APP線上再開放兌換1點換1元電子抵用券等優惠。

大葉高島屋的DOZO BEAUTY推出SABON胡桃鉗幻遊三部曲禮盒，原價1580元，特惠價1200元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋就在26日前推出消費滿千元且集點，即抽大地酒店獨立湯屋及午茶組，而全館消費累滿5000元，原贈50點更改贈1000點，點數即可於館內折抵消費或換限量品牌好禮，刷聯名卡單筆滿6000送100，聯名卡點數滿千點即抵百元，各樓層消費達指定滿額門檻再加贈百元禮券，另25日當天也將再舉辦第9屆「百人聖誕禮物交換派對」，參加者準備500元以上全新禮物，及禮物發票或載具供現場核對，即可抽iPad Pro、百貨購物金500元，前50名報到者更可獲得禮物及優惠券。