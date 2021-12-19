終於在本周即將正式迎接耶誕節，各大百貨也趁著年末購物旺季，特別再推出優惠及活動搶客，Global Mall今年就首度於12月加碼祭出「年終大禮包」，不僅精選耶誕禮物、耶誕套餐優惠7折起優惠，更看準年末的聚餐潮，集結館內近500項排隊、熱門美食，只要在線上訂購結帳，即可依預定日期至板橋車站、南港車站及新左營車站領取，還能購買跨品牌美食，25日前單筆消費滿額即可以百點折抵百元，持紙本五倍券不限金額消費，周周抽萬元禮券，另於Global Mall「環球Online」單筆消費滿1000元即抽萬元折價券，明年1月31日前消費再享滿220元折20元、滿500元折100元優惠。

Global Mall新北中和店的beauty STAGE推薦Estée Lauder奇幻聖誕棕心回饋組，價值4992元，優惠價2780元。（Global Mall提供）

Global Mall桃園A19店新登場的桃園首店BLOOM沐曜香氛，推出香氛系列單件95折，3件75折優惠。（Global Mall提供）

Global Mall另更集結近百家餐廳推2人雙享餐及4人歡聚餐優惠7折起，目前耶誕節主題餐廳訂席更已近全滿，而新北中和店再延續今年4樓的持續改裝，全面搶攻年輕客群，看準新北耶誕城人潮滾滾，特別再趕在耶誕前帶來日本第一大燒肉品牌「牛角日本燒肉專門店」的百貨最大店，不僅推出全新的「雙人座席用餐空間」，除了適合多人用餐的四人方桌以登，更特別設置適合情侶用餐的雙人座席，多個半開放式包廂設計，還有「手機輕鬆點餐」的無接觸服務。